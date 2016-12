Udinese, Totò Di Natale a sorpresa: "A giugno smetto"

22:34 - Totò Di Natale al termine della stagione lascerà il calcio giocato. Lo ha annunciato lui stesso a margine della sconfitta per 1-3 contro il Verona: "Ho preso la mia decisione, ne ho parlato con il mio procuratore e la mia famiglia. La società poi lo saprà, ma a giugno smetterò di giocare". Il trentaseienne attaccante dell'Udinese sta vivendo una stagione difficile, con solo quattro gol realizzati fino ad ora, e questo ha inciso nella sua decisione.

Dopo la probabile separazione a fine stagione con Mister Guidolin, l'Udinese l'anno prossimo dovrà fare a meno di un'altra pedina fondamentale della squadra e della società: Di Natale. Il numero dieci napoletano sul suo addio ha aggiunto: "Sono qui da dieci anni e sto bene con la mia famiglia, ma devo pensare anche alla squadra e ai tifosi che meritano di lasciarsi alle spalle questo periodo. Ho fatto più gol delle cene che ho fatto con mia moglie. Ho già preso la mia decisione, ne ho parlato con il mio procuratore e la mia famiglia".



La decisione di appnedere le scarpette al chiodo dell' ex attaccante dell'Empoli al calcio era nell'aria, ma l'annuncio arrivato ai margini di una sconfitta di metà stagione giunge inaspettato. Il trentaseienne attaccante bianconero è apparso amareggiato per il brutto momento che sta passando sia lui che di conseguenza l'Udinese, squadra che dipende molto dalle sue prestazioni. Chissà che non cambi idea...