Udinese, Stramaccioni prottegge Scuffet

16:16 - Stramaccioni si è immerso in pieno nel "mondo Udinese". L'attenzione del tecnico ex Inter verso i giovani sposa a pieno la filosofia verde della società dei Pozzo. Immancabile, quindi, il commento su Scuffet, neo maggiorenne, che ha rifiutato la proposta dell'Atletico per continuare gli studi a Udine: "Il mio compito è proteggere i miei calciatori, su Simone Scuffet si è creata un'attenzione mediatica eccessiva: lasciamolo lavorare".

Muriel, altro giovane in attesa della definitiva consacrazione, sarà un punto forte della nuova gestione Strmaccioni "i giudizi sono rimandati al campo ma ha la fiducia del suo allenatore. Con lui sono stato chiaro, sa che lo stimo ma anche che deve far vedere il suo valore sul campo a tutti" ha detto in conferenza. Il giudizio positivo va, però, ampliato all'intera squadra "ho trovato un gruppo molto predisposto. I giocatori hanno grande cultura del lavoro", ma soprattutto all'eterno capitano "Totò si è presentato in condizione straordinaria in questo ritiro, chi lo conosce dice che sta lavorando come non maI".