Udinese-Lazio 2-3: decide un gran gol di Hernanes al 90' 

00:09 - Quando il pari sembrava ormai scritto, un gran tiro di Hernanes al 90' ha regalato la vittoria alla Lazio contro l'Udinese: 2-3. I bianconeri hanno sprecato due volte il vantaggio, prima firmato da Di Natale all'8' e poi da Badu al 68'. Nel mezzo l'espulsione di Onazi al 54' e il momentaneo pareggio di Candreva dal dischetto (62'). Nei minuti finali il sorpasso biancoceleste agevolato dall'autogol di Lazzari dopo una frittata di Brkic.

LA PARTITA

La Lazio di Reja non conosce la sconfitta, mentre in questo 2014 (tre partite) l'Udinese di Guidolin non ha ancora raccolto punti. I biancocelesti esultano alla fine e fanno un bel balzo avanti in classifica, mentre quella dei bianconeri inizia a preoccupare per davvero. Tre punti, però, non meritatissimi da Klose e compagni che hanno avuto il merito di non mollare mai. La cura del nuovo allenatore funziona più sul piano del risultato che su quello del gioco: per ora Lotito non può certo lamentarsi, ma per crescere serve ancora tanto lavoro e sicuramente qualche rinforzo di mercato.

Prima di tutto non bisogna vendere i pezzi pregiati e sicuramente tra questi c'è Hernanes che è finito nel mirino dell'Inter. Il centrocampista brasiliano è partito dalla panchina: Reja fatica a trovargli una posizione in campo, ma non si può rinunciare alle sue qualità e lo si è visto anche a Udine. Il Profeta è anche un leader e lo ha dimostrato con una grandissimo gol al 90': dribbling e gran sinistro all'incrocio dei pali.

I biancocelesti hanno sofferto per lunghi tratti del match, soprattutto sulle fasce. Gli uomini di Reja hanno subito la velocità nelle ripartenze dei friulani che si sono difesi bene e compatti puntando tutto sul contropiede. Da un'azione in velocità è nato il primo vantaggio dell'Udinese con il Mago Maicosuel che è scappato sulla sinistra e una volta entrato in area è stato steso da Candreva: rigore netto trasformato in gol da Di Natale. La Lazio sbaglia tanto, ma per sua fortuna anche i padroni di casa fanno di tutto per raddoppiare: Badu e Maicosuel si divorano il 2-0.

La ripresa si apre con il doppio giallo ad Onazi che sembra mettere in cassaforte il risultato per l'Udinese. Nulla di più sbagliato e la Lazio trova il rigore fischiato generosamente da Rocchi per fallo di Brkic su Klose: così Candreva ristabilisce la parità con un tiro imparabile. Nonostante tutto i biancocelesti fanno fatica a salire e i bianconeri ritrovano il vantaggio grazie a un prodezza di Badu. Sembra fatta per Guidolin che intravede la luce, ma il portiere Brkic combina la frittata e costringe il neoentrato Lazzari all'autogol: 2-2 tra l'incredulità generale. Poi l'eurogol di Hernanes e i titoli di coda su un match elettrizzante fino alla fine.



LE PAGELLE

Di Natale 6,5 - Si sblocca e scoppia in lacrime: gioca per la squadra, ma dopo il rigore non gli arriva nessuna palla gol. Guidolin lo sostituisce al 58' e da qui in poi i bianconeri perdono molto in carattere.

Hernanes 7 - Entra e decide il match con una prodezza: l'Inter può aspettare, ora c'è la Lazio da riportare in alto e lui sa come fare.

Klose 6 - Non è la sua giornata migliore, ma aiuta a suo modo la sua squadra. Si procura il rigore e corre molto, gli manca il gol.

Brkic 5 - Ingenuo e sfortunato. Due dei tre gol biancocelesti sono sulla sua coscienza.



IL TABELLINO

UDINESE-LAZIO 2-3

Udinese (3-4-2-1): Brkic 5; Heurtaux 5,5, Danilo 5, Domizzi 5; Basta 6, Pinzi 6 (40' st Nico Lopez sv), Badu 6, Douglas 6 (32' st Lazzari 5,5); Pereyra 6, Maicosuel 5,5; Di Natale 6,5 (13' st Muriel 6). A disp.: Kelava, Naldo, Bubnjic, Widmer, Mlinar, Jadson, Zielinski, Bruno Fernandes. All.: Guidolin 6

Lazio (4-5-1): Berisha 6; Cavanda 6, Biava 6, Dias 5,5, Ciani 5,5 (15' st Hernanes 7); Candreva 6,5, Onazi 6, Biglia 5,5, Lulic 5,5, Floccari 6 (8' st Ederson 5,5, 40' st Cana sv); Klose 6. A disp.: Strakosha, Pereirinha, Elez, Felipe Anderson, Vinicius, Crecco, Gonzalez, Perea, Keita. All.: Reja 6

Arbitro: Rocchi

Marcatori: 8' rig. Di Natale (U), 18' st rig. Candreva (L), 24' st Badu (U), 37' aut. Lazzari (U), 45' st Hernanes (L)

Ammoniti: Cavanda, Klose, Lulic (L); Pinzi (U)

Esposti: 9' st Onazi (L) per doppia ammonizione