Udinese, Guidolin: "Coroniamo questo sogno" 

10:15 - Francesco Guidolin si gode la vittoria sulla Fiorentina nella semifinale d'andata di Coppa Italia ma resta con i piedi per terra: "Il nostro sogno prosegue ma è tutto aperto in vita del match di ritorno. La Viola è la squadra che in Italia gioca meglio assieme a Juve e Roma" spiega l'allenatore dell'Udinese. Montella ribatte: "Abbiamo giocato bene, si poteva anche vincere. La qualificazione è in ballo, ma loro hanno il 51% di chance".

GUIDOLIN: "INNAMORATO DEI MIEI RAGAZZI"

"Ci andremo a giocare l'accesso alla finale nel match del Franchi della prossima settimana - ha spiegato Guidolin dopo la partita ai microfoni della Rai -, speriamo di coronare il nostro sogno. Credo che la Fiorentina sia più forte di noi sotto il profilo dei giovani, ma noi abbiamo talenti di grande valore. Se potessi avere questa stessa squadra per due anni, potremmo toglierci grandi soddisfazioni". Muriel è risultato l'uomo-partita: "Ci ha regalato il gol vittoria, qualitativamente ha fatto molto bene. A fine gara ho abbracciato tutti, anche il colombiano. Sono innamorato calcisticamente dei miei ragazzi, è un piacere vederli crescere". Sulla sostituzione di Di Natale all'intervallo: "L'ho tolto perché era nervoso, avevo paura che potessimo restare in inferiorità numerica".

MONTELLA: "HO VISTO UNA BUONA PARTITA"

"Abbiamo lasciato troppo spazio a Muriel per fare la seconda rete - ha spiegato Montella analizzando la partita -, credo che però sia stata una gara ben giocata da parte nostra. Il colombiano ha sbloccato una gara che sembrava destinata a chiudersi in pareggio, complimenti a loro. Tuttavia credo che avremmo potuto vincere, il discorso legato alla finalissima è aperto alla sfida di ritorno". Soddisfatto dei ragazzi? "La squadra era ben schierata in campo, è ovvio che gli errori possano esserci. La gara era bloccata, Muriel ha trovato quello spunto... Comunque è tutto aperto, l'Udinese è una squadra equilibrata con calciatori veloci e di qualità. Credo che i friulani ora abbiano il 51% di possibilità di passare il turno". E' la settimana dei ritorni: "Gomez viene da quattro mesi di inattività, da domani dovrebbe tornare a allenarsi con la squadra anche se il suo inserimento sarà graduale. Speriamo invece che Pepito possa tornare presto". Infine due parole sull'esordio di Diakité: "Ha disputato una buona gara, è disciplinato tatticamente. Si vede che ha già giocato in Italia".