Udinese, ecco Stramaccioni: "Grazie Moratti. Qui per la storia"

16:05 - Il nuovo allenatore dell'Udinese, Andrea Stramaccioni, è stato presentato ufficialmente in conferenza stampa, assumendo l'incarico di allenatore della prima squadra per 2 anni. "Sono molto felice di essere qua, sento l'adrenalina a mille: ringrazio Moratti, primo a farmi l'in bocca al lupo, e l'Inter, ma il mio presente si chiama Udinese. Sono qua per scrivere insieme la storia di questo club" le sue prime parole.

Apre la conferenza stampa il patron Pozzo: "Siamo una società che punta sempre alla salvezza, ma siamo ambiziosi e puntiamo un giorno a vincere lo scudetto. Abbiamo pensato per parecchi mesi e la scelta è caduta sul dott. Stramaccioni; siamo sicuri di aver fatto un'ottima scelta"

La parola passa poi all'allenatore Andrea Stramaccioni, che inizia con una battuta: "Prendete la parte della salvezza delle parole del Patron, non quella dello scudetto... Sono molto contento, l'Udinese è sempre stata la prima scelta. Ho fatto benissimo ad aspettare che l'Udinese facesse le sue valutazioni: sono felice. Sono stato affascinato dalle idee chiare della società e dalle idee di Gino e Giampaolo Pozzo. Sono onorato che l'Udinese abbia pensato a me per arrivare in questa piazza. Per me l'Inter resta una parte del mio cuore, ma da adesso il mio presente si chiama Udinese. Oggi sicuramente sono arricchito dall'esperienza nel settore giovanile. La mia predisposizione nel valorizzare i giovani potrà essere un valore aggiunto. Guidolin? Per un giovane come me può essere solo un punto di riferimento: è un onore essere stato scelto per succedere a un tecnico che ha fatto così bene nella sua carriera, in particolare a Udine"

Si intromette nel discorso il d.s., Giarretta, per chiarire le domande inerenti allo staff: "Il mister arriverà con il suo staff, ma dovete ancora aspettare per rispettare le tempistiche dell'ufficialità: saranno comunque confermati Miano, D'Urso, Guidi e Brunner".

Torna a parlare Stramaccioni: "Il primo a farmi l'in bocca al lupo è stato il mio ex presidente Massimo Moratti. A lui devo molto. Non si deve imporre preferenze di giocatori, ma estrapolare il meglio dai profili che la società ti mette a disposizione. Totò è un patrimonio del calcio italiano. Per i giudizi sugli altri mi riservo di attendere. E' stata molto utile la figura del mio agente Beppe Bozzo. Ribadisco che è la miglior scelta possibile l'Udinese. Modulo? Non posso dirlo ora se giocherò a 3 o a 4. Rispondere a una domanda sul modulo sarebbe fuori luogo. Verre? E' stato uno dei giocatori più importanti nella mia carriera, decideremo cosa fare in separata sede prima del ritiro" Poi torna a parlare del club: "L'Udinese spende poco rispetto a quanto capitalizza e credo sia un club simpatico. Spero che con me questa simpatia possa aumentare, perché l'Udinese ha ambizioni, ma resta comunque molto umile: il settore giovanile deve essere una risorsa e non credo nella divisione netta di questo con la Prima Squadra. E' la prima volta che l'Udinese non arriva in Europa dopo anni. Essere qui non è assolutamente ridimensionato. Sento l'adrenalina e sono motivatissimo di essere qui. Ho visto tantissime partite nel mio anno fermo e mi è servito molto per aggiornarmi. Se parlerò con Guidolin? Ovviamente : non vedo l'ora di farci una buona chiacchierata"

Poi una nuova battuta, prima di tornare serio: "Ultima partita Inter-Udinese? No, non la ricordo! Non avevo finito il campionato a Genova? Vengo dalla Roma e dall'Inter, che sono brave nel trovare nuovi campioni, ma l'Udinese ne è maestra perché riduce al minimo la possibilità di errore nella valutazione di un prospetto futuro. Giudicare il lavoro di chi è arrivato prima di te è il più grave degli errori nella vita, non solo nel calcio. Il buon ricordo che ho lasciato nei tifosi mi fa piacere. Ho sempre dato il massimo e il tifoso lo sa. Insomma, arrivo a lavorare per aprire una nuova pagina della storia di questa squadra"