Tuttocuoio-Vigor Lamezia: gol in scivolata da 70 metri

10:58 - Una scivolata, un volo di 70 metri e la palla che si insacca alle spalle dell'incredulo portiere avversario. E' accaduto in Lega Pro, nel girone B di Seconda divisione, durante il match tra Tuttocuoio e Vigor Lamezia. Il protagonista di questa rete pazzesca è Domenico Zampaglione, centrocampista della formazione di Lamezia che, intervenuto in contrasto in scivolata per fermare l'azione d'attacco degli avversari, ha visto il pallone, complice il vento, insaccarsi 70 metri più in là.