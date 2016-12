Tutta la Roma a Pallotta: si chiude l'era Unicredit

08:30 - Tutta la Roma è nelle mani di James Pallotta, ora è ufficiale. Un comunicato spiega come il presidente americano abbia acquisto il 31% di Neep detenuto da Unicredit. Con questa acquisizione Pallotta arriverà a detenere quasi il 100% delle quote del club giallorosso, acquistando l'ultima parte in possesso alla banca per circa 33 milioni di euro. L'intesa, raggiunta da qualche giorno, è stata perfezionata.

IL COMUNICATO

UniCredit S.p.A., AS Roma SPV, LLC, e Raptor Holdco LLC, società appartenente al medesimo gruppo di cui fa parte AS Roma SPV, LLC, informano che in data odierna è stato sottoscritto un contratto di compravendita di azioni ("Share Purchase Agreement") a mente del quale UniCredit S.p.A. ha ceduto ad AS Roma SPV, LLC l'intera partecipazione azionaria detenuta nella NEEP Roma Holding S.p.A. (società controllante A.S. Roma S.p.A.) per un corrispettivo pari ad € 33 milioni, versato per intero al momento della sottoscrizione dell'accordo. In conseguenza di tale cessione AS Roma SPV, LLC incrementa la propria partecipazione azionaria in NEEP Roma Holding S.p.A., direttamente ed indirettamente tramite Raptor Holdco LLC, al 100% del capitale azionario di NEEP Roma Holding S.p.A. Contestualmente, UniCredit S.p.A., AS Roma SPV, LLC e Raptor Holdco LLC hanno terminato il patto parasociale relativo a NEEP Roma Holding S.p.A. sottoscritto in data 18 Agosto 2011 e successivamente emendato ed integrato (anche attraverso l'adesione al patto di Raptor Holdco LLC) in data 1 Agosto 2013