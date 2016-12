Tutta la Roma a Pallotta: si chiude l'era Unicredit

10:31 - Tutta la Roma è nelle mani di James Pallotta. A rivelarlo è Il Messaggero che spiega come il presidente americano sia a un passo dall'acquisto del 31% di Neep detenuto da Unicredit. Con questa acquisizione Pallotta arriverà a detenere quasi il 100% delle quote del club giallorosso, acquistando l'ultima parte in possesso alla banca per circa 55 milioni di euro. L'intesa, ormai praticamente raggiunta, sarà perfezionata intorno a Ferragosto.

Pallotta inoltre avrebbe mediato anche la cessione del 5% in possesso di DiBenedetto a Starwood, il gruppo immobiliare americano già alleato del presidente della Roma nella costruzione del nuovo stadio. Con questa acquisizione, infine, si chiuderà l'interregno di Unicredit, fondamentale per mantenere in vita la società durante i tempi bui.