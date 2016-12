Turchia: Supercoppa al Fenerbahçe, Prandelli ko

23:30 - Inizia con una sconfitta l'avventura di Prandelli sulla panchina del Galatasaray, arriva una ko ai calci di rigore nella Supercoppa di Turchia contro gli storici rivali del Fenerbahçe. Allo stadio di Manisa il match all'insegna dell'equilibrio, 0-0 al 90' e anche dopo i tempi supplementari. Decisivi gli errori dal dischetto di Inan, Felipe Melo e Yekta. Il penalty calciato da Kadlec regala il trofeo al Fenerbahce.

Non è certo una partita da ricordare per le poche occasioni da gol e per quanto queste due squadre si temano a vicenda, meglio il Fenerbahce per mole di gioco, l'azione più pericolosa è dei canarini a cinque minuti dalla fine, Emenike ha sui piedi una comoda palla da tirare in rete, ma il suo tiro è troppo centrale e Muslera con una grande parata evita il gol. Nei tempi supplementari succede poco, le due squadre sembrano accontentarsi del pareggio e decidono di giocarsela ai rigori. I calciatori del Fenerbahce si dimostrano più freddi e dopo gli errori di Inan, Felipe Melo e Ylmaz è Kadlec ad avere l'occasione per chiudere e non sbaglia, Muslera non può nulla sul suo potente destro, la coppa va al Fenerbahce, nona Supercoppa turca per la squadra allenata da Kartal. Per Prandelli ora è tempo di pensare al campionato, sabato c'è l'esordio in trasferta contro il Bursarspor.