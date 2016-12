Turchia, Felipe Melo squalificato per retweet contro il presidente del Fenerbahçe

22:45 - Felipe Melo torna a far parlare di sé, non per prodezze in campo ma per il suo comportamento. La federazione calcistica turca ha infatti comunicato di aver condannato il brasiliano a saltare due turni di campionato e a pagare una multa. Ma è il motivo della squalifica a destare stupore: Melo è stato condannato per aver retwittato un post sul presidente dei rivali del Fenerbahçe, Azizi Yildrim, che mostrava una foto dello stesso con frasi offensive.

Melo guadagna così il titolo di primo giocatore espulso via Twitter. La federazione turca ha infatti deciso di applicare una norma che ben presto diventerà europea sull'uso offensivo dei social network.

Non è il primo scivolone del brasiliano su internet. Nel 2011, durante la sua militanza alla Juve, scrisse su Facebook "Morganti bandito", criticando la direzione di gara dell'arbitro dei bianconeri contro il Palermo. Dopo poco il post sparì dal social network (esattamente come il post per cui è stato squlificato). La Juve parlò di "hackeraggio del Facebook di Melo", ma non c'erano prove di questo fatto.