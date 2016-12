Trofeo Tim: prove di Serie A, Allegri sfida Inzaghi

11:32 - E' il tecnico della Juventus, ha allenato in passato sia Milan che Sassuolo e proprio al Mapei Stadium è stato esonerato. Massimiliano Allegri è il principale protagonista del Trofeo Tim 2014, ormai classico triangolare che si disputa a Reggio Emilia a una settimana dall'inizio della serie A, con in campo i campioni d'Italia, i rossoneri e i padroni di casa: seppur sia solo un'amichevole, il Conte Max affronta per la prima volta Pippo Inzaghi.

Sono passati quasi due anni da quella famosa lite: ormai è acqua passata, è vero, ma c'è curiosità nel vederli di fronte. Da una parte Allegri, che il 13 gennaio scorso proprio per un inaspettato ko a Sassuolo perse il posto, ritrovando all'improvviso una panchina a luglio dopo il divorzio tra Conte e la Juventus. Dall'altra Superpippo, che dopo la gavetta in Primavera ha finalmente coronato il sogno di allenare la prima squadra, scoprendone già nel precampionato le mille difficoltà.



Se il percorso estivo dei bianconeri è stato a singhiozzo, quello dei rossoneri è stato infatti traumatico, con le batoste negli Stati Uniti e tante prove poco brillanti. I tifosi della Vecchia Signora tirano un sospiro di sollievo rivedendo Vidal in campo, più lontano dallo United sebbene il mercato sia tutt'altro che chiuso. Lo sa bene Galliani, che dopo la partenza di Balotelli è alla ricerca di un sostituto: nel 4-3-3 di Pippo stasera spazio a Pazzini, che già sogna una stagione da protagonista.

APPUNTAMENTO STASERA ALLE 20.45: DIRETTA ESCLUSIVA SU CANALE 5 E SU SPORTMEDIASET.IT