Trofeo Naranja: Valencia-Milan 2-1, Honda non basta a Inzaghi

23:49 - Ancora una sconfitta per il Milan di Filippo Inzaghi in amichevole. I rossoneri, protagonisti al Trofeo Naranja al Mestalla, sono stati sconfitti 2-1 dal Valencia di Nuno. Tutti i gol nel primo tempo: Alcacer al 18' si inventa un gol da 40 metri sfruttando un errore di Zapata; il pareggio del Milan arriva con una punizione di Honda al 25'. La rete della vittoria, invece, è firmata da Rodrigo al 38' approfittando di un'incertezza di Diego Lopez.

Passaggi sbagliati, poche idee offensive e tante amnesie difensive. Il Milan di Inzaghi torna con qualche patema in più dalla trasferta di Valencia, sconfitti 2-1 nel Trofeo Naranja dai padroni di casa di Nuno. Dopo un buon inizio fatto di possesso palla e qualche verticalizzazione, i rossoneri sono rimasti vittima della loro stessa tattica, andando sotto già al 18' proprio su un passaggio di troppo di Zapata: Alcacer ruba palla e infila da 40 metri la porta di Diego Lopez appostato sulla lunetta dell'area. Un regalo rimediato dal calcio di punizione di Honda, mentre in occasione del raddoppio di Rodrigo sono Albertazzi e Diego Lopez ad essere imprecisi nelle rispettive chiusure. Amnesie che continuano anche nella ripresa dove comunque il Milan ha un paio di occasioni per pareggiare i conti con Menez ed Essien. Buona la prova del francese e di El Shaarawy, gli unici due a dare un cambio di ritmo alla manovra ogni tanto. Da rivedere Diego Lopez, male Zapata e Muntari.

LA CRONACA DEL MATCH

La partita è finita: Valencia batte Milan 2-1

90' Tre minuti di recupero

86' Tiro a giro di De Paul che spaventa Diego Lopez, alto di poco

83' Ancora una buona giocata di Menez che conquista un corner, Honda spreca tutto

78' Grandissima parata di Yoel sul colpo di testa di Essien, Milan vicino al pareggio

74' Punizione di Honda dai 18 metri: barriera piena

73' Incredibile gol mangiato da Menez, tutto solo alla lunetta dell'area, calcia fuori

71' Grande occasione per Feghouli, il diagonale finisce a lato

70' Alex atterra Rodrigo in area, per l'arbitro è tutto regolare

68' Il possesso palla dei rossoneri è sterile e orizzontale. Per il neoentrato Yoel nessun intervento

66' Bella giocata di Menez in mezzo a due difensori, atterrato al limite dell'area. La punizione non ha sviluppi

Tanti cambi nel primo quarto d'ora e poche occasioni. Il ritmo non rallenta però per merito del pressing del Valencia

60' E' l'ora di Alex e Menez che entrano al posto di Pazzini e Zapata

56' Difesa del Milan presa in infilata da Andre Gomes, palla per Rodrigo che centra Diego Lopez a tu per tu col portiere

54' Cristante e Bonera pasticciano a centrocampo. Poco movimenti e passaggi abbozzati, questo il problema del Milan

50' Pochi i palloni giocabili per Pazzini che è totalmente fuori dal gioco. Difficoltà per i rossoneri di creare trame di gioco

46' Abate perde palla sulla trequarti, Piatti serve Alcacer in area, anticipato

Si riparte, nessun cambio nelle due formazioni

Fine primo tempo

45' Occasionissima divorata da El Shaarawy a pochi metri dalla porta: l'esterno colpisce un difensore

42' El Shaarawy ne punta tre da solo ma viene fermato da Barragan. Muntari reagisce a un intervento e si becca il giallo

38' GOL DEL VALENCIA: RODRIGO. Pioggia di errori da Albertazzi a Diego Lopez, l'attaccante rientra dalla destra e infila il primo palo

37' Rinvio dal fondo di Diego Lopez direttamente in fallo laterale, non un buon impatto per il nuovo portiere rossonero

35' Doppia occasione per il Valencia, conclusione finale di Parejo bloccata da Diego Lopez

32' Contropiede di El Shaarawy, solo corner: dalla bandierina Honda calcia malissimo

30' La punizione di Parejo è deviata da Zapata in barriera e la palla va in corner

29' Pasticcio di Diego Lopez in area, il portiere non controlla un pallone innocuo e manda in tilt la difesa. Fallo dal limite dell'area per il Valencia

27' GOL DEL MILAN: HONDA! Punizione del giapponese da 25 metri, palla contro il palo e gol

25' Il Mestalla è una bolgia, Pazzini anticipato di testa al limite dell'area piccola

23' I rossoneri hanno accusato il colpo, solo un timido accenno di reazione ma nessun tiro in porta

18' GOL DEL VALENCIA: ALCACER! L'attaccante ruba palla a centrocampo a Zapata e punisce Diego Lopez da 40 metri.

17' Rodrigo sulla destra punta la porta, sinistro a giro parato da Diego Lopez

Dopo un quarto d'ora il possesso palla del Milan è del 61%, ma nessun pericolo per Diego Alves

15' Piatti scappa via ad Abate sulla sinistra, ma pasticcia e il pallone termina sul fondo

12' Buoni i primi dieci minuti del Faraone che dimostra una buona gamba e voglia di rivincita. E' lui l'uomo in grado di saltare l'uomo. Tiro di Muntari alto.

9' Provano lo scambio al limite El Shaarawy e Honda, ma il giapponese viene fermato al limite dell'area

6' Il Valencia prova a pressare alto, il Milan tiene il pallone provando qualche verticalizzazione con Honda

3' Bella azione di El Shaarawy dalla sinistra. Lo sviluppo porta Albertazzi al cross pericoloso, ma Pazzini è in offside

2' Buon inizio del Valencia che tiene palla e la fa circolare velocemente. Per il Milan solo un possesso sprecato dal centrocampo

Tutto pronto al Mestalla dopo la presentazione al pubblico della rosa della squadra di casa. Nel Milan esordio dal primo minuto per Diego Lopez, mentre Armero è seduto in panchina così come Menez e Alex.

IL TABELLINO

Valencia-Milan 2-1

Marcatori: 18' Alcacer (V), 25' Honda (M), 38' Rodrigo (V)

Valencia (4-3-3): Diego Alves (58' Yoel); Barragan, Vezo (58' Mustafi), Otamendi, Gaya (58' Orban); Javi Fuego, Parejo, Andre Gomes (80' Guardado); Rodrigo (80' Gil), Paco Alcaer (52' De Paul), Piatti (52' Feghouli) . A disp.: Domenech, Joao Pereira, Araujo. All.: Nuno.

Milan (4-3-3): Diego Lopez; Abate (81' Mexes), Bonera, Zapata (60' Alex), Albertazzi (70' Armero); Poli (81' Mastalli), Cristante, Muntari (70' Essien); Honda, Pazzini (60' Menez), El Shaarawy. A disp.: Abbiati, Agazzi, Zaccardo, Modic, Pinato, Mastour All.: Inzaghi