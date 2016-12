Tre panchine per Spalletti. Troppe 

15:34 - Luciano Spalletti, 55 anni, nel 2009 ha scelto lo Zenit San Pietroburgo, dove è rimasto fino allo scorso 10 marzo. Sollevato dall'incarico (succede) è ancora sotto contratto fino al 30 giugno 2015 a 4 milioni di euro a stagione. In teoria, e anche in pratica, libero di accasarsi altrove.

In questi ultimi giorni su di lui si sono molitiplicate voci di importanti panchine italiane: il Milan alla ricerca dell'allenatore giusto; la Juventus alle prese con il problema-Conte; la Fiorentina casomai dovesse perdere il richiestissimo Montella.

Una primavera intrigante per il tecnico toscano. Dopo 21 anni di panchine e di onori sul (suo) bel gioco, e questa lunga parentesi all'estero (5 stagioni) quasi per "staccare" dalle troppe tensioni del calcio italiano che lo avevano prostrato, soprattutto nelle ultime due stagioni alla Roma, ecco che per Spalletti si aprono splendide ipotesi di lavoro. Il suo nome compare in varie liste di gradimento. E lui? Il silenzio, pressoché assoluto, è il suo compagno di viaggio in queste settimane. Non una parola.

Scelta comprensibile Il contratto con lo Zenit, per i prossimi 13 mesi, va rispettato anche formalmente. I 4 milioni di ingaggio che percepisce sono un ostacolo non da poco per le affannate casse del calcio italiano (dovrà accontentarsi di meno). E poi si sa: c'è il rischio di essere voluto da tanti e ingaggiato da nessuno. E Spalletti, dalla sua, ha quel patto con lo Zenit che lo rende immune da eventuali, precoci, amarezze.