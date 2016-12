Trap, consigli e critiche a Benitez

10:03 - Rafa Benitez sulle spine. E Giovanni Trapattoni prova a venirgli incontro, con qualche consiglio. E qualche critica.

“Benitez deve capire che certe cose, che vanno bene in Spagna o in Inghilterra, qui non si adattano alle spigolosità del nostro campionato. Ma è intelligente, saprà adattarsi”:

“Tutti gli stanno addosso come se dovesse vincere lo scudetto. E la gente di Napoli, si sa, è passionale. Eccessi di affetto quando le cose vanno bene, tutto il contrario quando ci sono problemi, anche minimi, e questo non aiuta a svolgere il proprio lavoro”.

“La partita di Bergamo? Ho visto errori di difesa… Io quando allenavo dopo errori così me li sarei mangiati vivi n egli spogliatoi, salvo poi difenderli a spada tratta davanti alla stampa”.

“La Coppa Italia? Il Napoli può vincerla, la partita con la Roma è come una finale. A me la Coppa Italia, quando allenavo, non ha mai dato emozioni”.

“Il turn over contro l’Atalanta pensando alla Coppa Italia? Io non avrei mai fatto risposare Platini e Boniek per la Coppa Italia”.

Il tutto, dalla colonne del Mattino.