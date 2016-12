Totti ruba l'amica a Rocco Siffredi: nuovo testimonial di una nota marca di patatine

11:36 - La staffetta che non ti aspetti, con una patatina a far da testimone. Da Siffredi a Totti, dal volto più noto del porno italiano a quello del calciatore azzurro più conosciuto al mondo: testimonial per anni il primo di una nota marca di patatine (ve lo ricordate lo spot "la patatina tira" con lo sguardo ammiccante di Rocco?) che ora, secondo Dagospia, passerà nelle mani del capitano giallorosso. Contratto di due anni e, soprattutto, grande attesa per il nuovo slogan...