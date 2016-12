Totti, che cuore: a "C'è posta per te" incontra ragazzo down 

14:07 - Francesco Totti nel salotto di Maria De Filippi per un grande gesto: incontra Alessandro, un ragazzo affetto da sindrome di down, suo grande tifoso, e gli regala una serata da ricordare. Stupisce la spontaneità di Alessandro che accoglie il suo idolo con un "Ciao Totti, come stai?" per preseguire con “Tu sei un grande e un numero uno”. La sorella del ragazzo, con la complicità della De Filippi, è riuscita quindi ad esaudire un sogno. Totti ha reso ancora più felice Alessandro regalandogli la sua maglietta e la fascia da capitano.