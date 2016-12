Tottenhham senza Adebayor in Usa, l'attaccante ha la malaria

13:06 - Altro ostacolo per Adebayor nella rincorsa per la conferma al Tottenham. L'attaccante togolese, reduce da un fantastico finale di stagione, dopo le difficoltà incontrate nella gestione Villas Boas, vuole convincere Pochettino ad affidargli una maglia da titolare il prossimo anno. La punta ex Arsenal però non potrà sfruttare la tournée in Usa perchè nei giorni scorsi ha scoperto di aver, seppur in forma lieve e allo stadio iniziale, la malaria.

Il giocatore aveva messo al corrente di misteriosi problemi di salute i medici del club inglese che lo hanno invitato a recarsi in un ospedale. Eseguita la diagnosi, l'allarme è presto rientrato: le cure stanno andando nel verso giusto e già in questi giorni l'attaccante potrà tornare a casa, dove dovrà osservare almeno sette giorni di riposo assoluto.