Torneo Viareggio: il Milan di Inzaghi in finale 

20:11 - Pippo Inzaghi vola in finale a Viareggio: il Milan, per il secondo anno consecutivo, raggiunge l'ultimo atto della Coppa Carnevale. In semifinale grande prova dei ragazzi rossoneri che hanno battuti 4-2 la Fiorentina, una delle squadre più forti del torneo. La Primavera del Milan passa in vantaggio 2-0, ma poi si fa raggiungere. Nel finale i gol della vittoria rossonera. Ora, come l'anno scorso, sfida contro l'Anderlecht, campione in carica.



E' un Milan di carattere quello di Pippo Inzaghi che è volato in finale del più importante torneo a livello giovanile. I rossoneri non hanno giocato una grandissima partita, ma hanno sfruttato al meglio le occasioni. Una vittoria di squadra arrivata grazie alle prodezze dei singoli. Barisic ha sbloccato la gara al 30' controllando bene un lancio lungo di Mastalli e battendo, da appena dentro l'aria, il portiere viola Bardini. Poi ecco il "gol della domenica" di Benedicic che, dopo uno stop di petto, ha colpito di controbalzo mandando il pallone sotto l'incrocio dei pali.

Nella ripresa la reazione dei viola che in sette minuti, tra il 61' e il 68', hanno trovato il pari con Gondo e Fazzi grazie a due disattenzioni della difesa rossonera. Quando la gara sembrava destinata ai calci di rigore ecco la punizione gioiello di Modic (86'), imparabile per Bardini. Nel finale arrembaggio della giovani di mister Semplici che sbilanciati in avanti hanno subito il contropiede di Pinato per il definitivo 4-2. Esulta Inzaghi, esultano i rossoneri che ora troveranno di fronte Anderlecht. Trovare i belgi significa ripetere la finale dello scorso anno persa 3-0 dal Milan: c'è voglia di rivincita.

L'Anderlecht si è aggiudicato la finale battendo 5-3 il Palermo ai calci di rigori dopo che i 90' erano terminati sull'1-1. Decisivo l'errore di Malele, migliore in campo e autore del gol dell'1-1 proprio dal dischetto durante i tempi regolamentari.