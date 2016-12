Torneo Maurizio Mosca: a Milano il 24-25 maggio

10:14 - Tutto è pronto per la quarta edizione del torneo "Maurizio Mosca", trofeo giovanile organizzato in collaborazione con la Lega Nazionale Dilettanti. Al torneo parteciperanno le squadre Macallesi 1927, Leone XIII, Vidardese e Sempione Half in semifinale e finali 3-4 posto e 1-2 posto. Il tutto si disputerà sul campo dell'AC Macallesi 1927, in via Quintiliano a Milano nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 maggio.