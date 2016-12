Torino-Verona 0-1: il gol di Ionita scrive la storia

10:21 - Colpaccio del Verona di Mandorlini nel posticipo della terza giornata di Serie A. I gialloblù hanno espugnato il campo del Torino vincendo 0-1 grazie alla rete di Ionita. Un gol storico, il primo di un giocatore moldavo nel nostro campionato, che vale il terzo posto per i veneti dietro Juventus e Roma. Male i granata che all'88' sbagliano un calcio di rigore con El Kaddouri che vale l'ultimo posto a quota un punto e con zero gol all'attivo.

LA PARTITA

I volti e i colori a fine partita dicono tutto. Da una parte tutta la delusione del Torino, e non solo per il rigore sbagliato da El Kaddouri all'88', per l'ennesima sconfitta senza gol all'attivo che vale l'ultimo posto in classifica; dall'altra i sorrisi e le bandiere sventolanti del Verona, terzo in classifica e vincente nonostante lo smantellamento estivo. Ha segnato Ionita, un illustre sconosciuto ai più prelevato dall'Aarau e il suo gol oltre che per lo 0-1 finale, vale per l'almanacco: è il primo sigillo di un moldavo nel nostro campionato. Presto per giudicarlo come nuovo colpo della dirigenza scaligera, ma tant'è.

La vittoria la squadra di Mandorlini l'ha conquistato nel periodo di maggior sofferenza, quando il Torino - reduce dalle fatiche europee - nei primi venti minuti della ripresa ha dato fondo alle energie per trovare quel gol ormai diventato un autentico miraggio. Niente da fare, nemmeno dagli undici metri abbiamo detto con il rigore parato da Rafael a El Kaddouri che fa il paio con quello neutralizzato da Handanovic a Larrondo all'esordio in campionato. Entrambi tirati decisamente male, per onor di cronaca. Il Verona però, che si era fatto preferire nel primo tempo colpendo un palo con Gomez in una delle rare emozioni proposte al pubblico, ha saputo soffrire guidato da Rafa Marquez, un autentico muro difensivo contro il quale Amauri e Quagliarella (poi Larrondo) hanno battuto e sbattuto più e più volte.

Il ritmo aumentato dagli uomini di Ventura, con tanto di aggressività e intensità, non ha però portato alcun risultato. Tanti i tiri, pochi verso lo specchio della porta e se non segni, ormai si sa, gli dei del calcio prima o poi ti voltano le spalle. Quell'attimo è stato al minuto 66', quello di Ionita che sugli sviluppi di un fallo laterale entra in area, esplode il sinistro e infila un incerto Padelli sul suo palo. La reazione del Torino, se c'è stata, è un mix di confusione e approssimazione fino al calcio di rigore conquistato in extremis da Peres e gettato al vento dal numero 7 granata con tanto di doppia ribattuta fallita. Quasi un'ossessione che presto può trasformarsi in paura. Un punto in classifica con zero gol fatti dopo tre partite è preoccupante: l'impegno europeo potrebbe giocare brutti scherzi e dalle parti di Torino di scherzare come in passato fatto da Chievo e Sampdoria, c'è pochissima voglia.

LE PAGELLE

Quagliarella 5 - Non si carica il peso di inventarsi qualcosa là davanti e anche per quello il Toro non incorna nessuno. Si sveglia con una doppia occasione nel giro di pochi secondi nella ripresa, poi si spegne di nuovo. Impreciso e inconcludente.

Marquez 7 - Insuperabile pur muovendosi il minimo indispensabile. Tatticamente perfetto, in chiusura è puntuale come un orologio svizzero.

El Kaddouri 5,5 - Il rigore sbagliato rovina decisamente una partita in cui è uno dei pochi a provare a fare qualcosa in più. Dal dischetto poteva fare decisamente meglio, ma il gol al momento è una tassa da pagare per i granata.

Obbadi 7 - Quantità e un po' di qualità. Vince il duello marocchino con El Kaddouri ricordando, questa volta sul campo, il Romulo della passata stagione. Può essere importante.

Sanchez Mino 6 - Il suo ingresso in campo accende la vivacità del Toro. Gli manca l'ultimo passaggio e un po' di coraggio in più, ma Ventura dovrebbe puntare su di lui

Ionita 6,5 - Entra nell'indifferenza generale, esce da eroe. La Moldavia del calcio sarà in festa per lui, bravo a sfruttare l'occasione



IL TABELLINO



TORINO-VERONA 0-1

Torino (3-5-2): Padelli 5; Bovo 5,5, Glik 6, Moretti 6,5; Darmian 6, Vives 5,5, Benassi 5,5 (35' Sanchez Mino 6), El Kaddouri 5,5, Molinaro 5,5 (24' st Peres 6); Quagliarella 5 (26' st Larrondo 5), Amauri 5,5. A disp.: Gillet, Castellazzi, Gaston Silva, Maksimovic, Jansson, Gazzi, Martinez. All. Ventura 5

Verona (4-3-3): Rafael 7; Sorensen 6, Moras 6,5, Marquez 7, Brivio 6; Obbadi 7, Tachtsidis 6,5, Lazaros 6 (19' st Ionita 6,5); Gomez 6, Toni 6, Jankovic 5,5 (20' st Lopez 5 (44' st Marques sv). A disp.: Benussi, Gollini, Rodriguez, Martic, Campanharo, Valoti, Saviola, Nenè. All. Mandorlini

Arbitro: Banti

Marcatori: 21' st Ionita

Ammoniti: Bovo, El Kaddouri, Peres (T); Lopez, Marquez (V)

Espulsi: nessuno

Note: 43' st El Kaddouri (T) sbaglia un rigore