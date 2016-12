Torino, Ventura: "Col Bruges la partita più difficile del girone"

18:49 - "Il Bruges è la squadra più forte del girone. Lo dico con rispetto nei confronti di tutte le altre ma questa per noi è la partita più difficile". Così Giampiero Ventura alla vigilia della sfida del Torino contro la formazione belga. "Per i valori individuali, per l'organizzazione di gioco, per la tradizione. Per noi è un test per verificare il lavoro fatto e quello da fare: l'Europa League non è un punto di arrivo, ma auna base di partenza".

"Proprio per questo - ha continuato il tecnico granata - la partita è ancora più stimolante. Io emozionato per essere arrivato in Europa? No, sono gratificato. Il piacere è esserci arrivato con un gruppo di ragazzi davvero in gamba e con ciascuno di loro che probabilmente nemmeno pensava di farcela: abbiamo allestito una squadra giovane e per fare esperienza devi maturarla".