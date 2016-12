Torino, una fascia speciale per gli "Invincibili"

22:07 - Una fascia da capitano speciale per commemorare il 65esimo anniversario della tragedia del Grande Torino. La indosserà domenica Kamil Glik, in occasione della trasferta del Torino a Verona con il Chievo. Accanto alle date 4 maggio 1949 - 4 maggio 2014, sulla fascia è ricamata la frase con cui Indro Montanelli celebrò gli Invincibili: "Gli eroi sono sempre immortali agli occhi di chi in essi crede. E così i ragazzi crederanno che il Torino non è morto: è soltanto in trasferta".