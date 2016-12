Torino, stasera l'Europa 20 anni dopo

15:56 - Parte con uno snodo fondamentale la stagione 2014-2015 del Torino. Stasera alla Tele2 Arena la truppa guidata da Ventura, al debutto europeo, si giocherà contro il Brommapojkarna il pass per l'Europa League. La formazione granata sarà priva dei nazionali Darmian e Cerci oltre a Quagliarella infortunato. Il club di Cairo per la gara di andata del preliminare potrà contare però sul calore dei 300 tifosi che hanno seguito la squadra fino Stoccolma.

L'onere e l'onore di iniziare la stagione anche delle squadre italiane, visto che nell'apparente agevole impegno di stasera, il Torino sarà la prima squadra di Serie A a disputare una partita ufficiale, con in palio non solamente indicazioni per gli allenatori.

Così in campo (ore 19)

Brommapojkarna (4-3-3): Blazevic; Bjorkstrom, Segerstrom, Une Larsson, Falkeborn; Martinsson Ngouali, Petrovic, Karlstrom; Barkroth, Rexhepi, Jonsson. All. Billborn

Torino (3-5-2): Padelli; Moretti, Glik, Bovo; Vesovic, Nocerino, Vives, El Kaddouri, Molinaro; Barreto, Larrondo. All. Ventura