Torino-Parma 1-1. Pari in tutto, gol ed espulsioni 

18:57 - Torino-Parma 1-1. Al gol di Immobile (42' pt) risponde Biabiany al 18' st, sul rigore di Cassano respinto da Padelli. Risultato giusto, in una sfida molto intensa. Ci sono anche due espulsioni: Lucarelli al 18' st per fallo da ultimo uomo, Immobile al 28' st per somma di ammonizioni. Per l'ultimo posto in Europa League da assegnare (Fiorentina e Inter già qualificate) decisiva l'ultima: il Parma in casa col Livorno retrocesso, il Toro a Firenze.

LA PARTITA

Da quasi-spareggio a spareggio vero e proprio. E con le tutte le straordinarie tensioni che c'erano e si moltiplicano. Questo Torino-Parma è già pieno di tutto, compreso lo stadio e il sole e la voglia di fare e strafare. Poi la bastonata atalantina al Milan toglie, di fatto, l'incombenza europea dei rossoneri e per Ventura e Donadoni ecco il sapore di una sfida da Europa League fra le due migliori squadre/alternativa del campionato.

Di questa tensione massima si percepiscono subito gli effetti. E' una gran battaglia tattica con l'emozione che brucia e i tocchi dei campioni, Cerci e Immobile, Parolo e Cassano, che provano a far saltare i progetti difensivi. La squadra di Ventura procede con le percussioni dei suoi uomini-gol, quella di Donadoni cercando in Parolo il fattore-sorpresa.

Di interessante c'è molto, ovvero la solida quadratura di Torino e Parma e la voglia, la smania, di vincere. Di palle-gol ce ne sono il minimo consentito. Due teoriche per il Parma nella prima mezz'ora, con Parolo azzerato, al 31', da Bovo, alla disperata (assist di Cassano), e dello stesso Parolo al 38' con un diagonale lungo e perfido, capace di esaltare le acrobazie di Padelli.

Per il Torino c'è Immobile che al 32' cerca, servizio di Cerci, una rovesciata da antologia del gol (pallone alto), e soprattutto c'è un omaggio di Paletta che al 42', pressato da Immobile, cerca di dare la palla al suo portiere anziché scaraventarla in curva -come si dovrebbe fare- e Immobile è un assatanato. Va su quel pallone, anticipa Mirante, e sul rimpallo segna a porta vuota il gol del delirio granata. E' un gol che, a quel punto, è l'assoluta garanzia dell'Europa League.

Donadoni, a quel punto, scalda i motori d'attacco alternativi: prepara Schelotto, al posto di Molinaro utilizzato fin lì nella doppia veste di esterno sinistro alto e sovente difensore aggiunto anche a destra (non gli manca il senso agonistico). Tridente vero, in attacco, per riprendersi dalla sciocchezza di Paletta e dallo choc-Immobile, qualcosa di pericolo attorno a Padelli si vede -lo si era visto anche nel primo tempo-, ma l'esposizione al contropiede del Toro, con quei due là davanti, qualcosa costa. E al 18' st Cerci inventa -senza guardare- un assist per Immobile e la caccia al gol è interrotta da Lucarelli fuori area. Cartellino rosso, Parma in dieci, accenni di rissa, ma tant'è.

Tutto finito? Macché. Il Parma in dieci accende tutto il suo furore, il Toro con l'uomo in più commette una sciocchezza con Glik che atterra Acquah in piena area. Rigore, batte Cassano, respinge Padelli, dormono i difensori granata, arriva Biabiany ed è pareggio (26' st). Non solo: di lì a due minuti, Immobile -fresco di amonizione- cade inducendo l'arbitro a vedere la simulazione. Rosso e campionato finito per il capocannoniere (22 gol) del campionato, squadre in parità numerica e verdetti europei rimandati.

LE PAGELLE

Padelli 7 - Gran parata su Parolo, respinge anche il rigore di Cassano, poi -giusto- s'incavola coi suoi che dormono.

Glik 5 - L'intervento da rigore è una sciocchezza: il Toro aveva la partita in pugno.

El Kaddouri 6,5 - Nel cuore del centrocampo, sa come e dove muoversi con sempre maggiore padronanza.

Immobile 6 - Il voto ridotto non è frutto, evidentemente, delle sue qualità. Segna il gol dell'1-0 perché lo cerca, lo vuole. Fa espellere Lucarelli, che lo ferma mentre vola verso la porta. Poi, fra un gestaccio e una mezza simulazione, trova il modo di prendersi due gialli. Il suo campionato finisce così, con 22 gol e questa macchia.

Cerci 6 - Non ha limiti quando si tratta di combattere, però verso la zona-gol non ha la solita lucidità di servizio e di esecuzione.

Lucarelli 5 - In affanno su Immobile, quel cartellino rosso lo merita. Ma a ben vedere, salva il Parma dal possibilissimo 0-2.

Paletta 5 - Non è da lui quel passaggio arretrato verso Mirante, un tocco sporco e sbagliato che è pagato a caro prezzo.

Parolo 7 - La sua aurotità a metà campo ha sempre un sapore deciso. Cerca anche il gol.

Cassano 6 - Tocchi soavi, qualche pallone perduto e quel rigore che Padelli gli respinge, meno mane che Biabiany rimedia.

Biabiany 7 - Svelto e deciso, come dev'essere un attaccante che sa fare di tutto, gol e lavoro, sacrificio e tanto altro.



IL TABELLINO

TORINO-PARMA 1-1

TORINO (3-5-2): Padelli 7; Bovo 6, Glik 5, Moretti 6; Maksimovic 5,5, Kurtic 6, Vives 6,5 (39' st Tachtsidis sv), El Kaddouri 6,5 (42' st Meggiorini sv), Darmian 6,5; Immobile 6, Cerci 6. A disp: Gomis, Berni, Barreca, Rodriguez, Vesovic, Gazzi, Barreto, Larrondo. All. Ventura 6,5

PARMA (4-3-3): Mirante 6,5; Cassani 6, Lucarelli 5, Paletta 5, Gobbi 6; Acquah 6,5, Marchionni 6,5 (32' st Amauri sv), Parolo 7; Biabiany 7, Cassano 6 (39' st Obi sv), Molinaro 6,5 (1' st Schelotto 6). A disp: Pavarini, Bajza, Rossini, Galloppa, Mauri, Munari, Palladino, Cerri. All. Donadoni 7

ARBITRO: Damato

MARCATORI: 42' Immobile (T), 26' st Biabiany (P)

AMMONITI: Bovo, Immobile, Glik (T), Parolo (P)

ESPULSI: 18' st Lucarelli (P) per fallo da ultimo uomo, 28' st Immobile (T) per doppia ammonizione