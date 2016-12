Torino, Meggiorini: "Il dodicesimo uomo in campo della Juve non sono i tifosi". Poi chiede scusa 

22:37 - Il rigore non assegnato da Rizzoli per il fallo di Pirlo su El Kaddouri continua a suscitare polemiche in casa Torino. Dopo la furia di Cairo, è arrivata quella di alcuni giocatori che hanno affidato il proprio pensiero a Twitter: "La forza della Juve - scrive Meggiorini - spesso è il cosiddetto dodicesimo uomo in campo... appunto, in campo, perché mica sono i tifosi". Poi fa marcia indietro: "Solo una battuta". E cancella il profilo twitter.

Glik invece ha retwittato la foto dell'episodio con coda polemica di un tifoso."Grande che roba... mortacci loro" è il commento del supporter granata che il difensore ha condiviso sul proprio profilo. In giornata ci ha pensato il capo degli arbitri, Stefano Braschi, ad assolvere Rizzoli per l'accaduto. Un messaggio che la Torino granata, però, non sembra aver voglia di recepire.



IL TWEET DI MEGGIORINI

La forza della Juve spesso è il cosiddetto dodicesimo uomo in campo...appunto, in campo, xkè mica sono i tifosi della Juve!

— Meggiorini Riccardo (@meggio1985) 24 Febbraio 2014