Torino in Europa, Cairo: "La ciliegina sulla stagione"

21:47 - L'esclusione del Parma dall'Europa League, per inadempienze economiche, spalanca le porte continentali al Torino. Il presidente Urbano Cairo ha così commentato la notizia: "E' la ciliegina sulla nostra stagione. Dispiace per il Parma, che sul campo ha fatto un punto in più: ma non conta solo l'aspetto sportivo". L'allenatore Ventura è già proiettato alla preparazione: "Anticiperemo il ritiro ai primi di luglio".

Il presidente ci tiene a sottolineare, sul sito ufficiale della società granata, la sua vicinanza al presidente del Parma, nonché personale amico, Ghirardi: "Dopo il nostro straordinario campionato, andare in Europa rappresenta un risultato importante: ci tengo a sottolineare che mi dispiace per il Presidente Ghirardi, è un amico e posso capire la sua amarezza. Sul campo hanno ottenuto un punto in più e gli abbiamo fatto i complimenti: poi però non conta solo il risultato sportivo. Sono contento, da parte mia, per i tifosi: da tanto desideravano questo risultato. E' la ciliegina sulla nostra grande stagione". Non commenta la decisione dell'Alta Corte l'allenatore Ventura, che però è già pronto a riorganizzare le vacanze estive dei suoi giocatori al fine di preparare al meglio i preliminari di Coppa, che si terranno a fine luglio: "E' chiaro che cambierà la nostra preparazione estiva. Dovremo cominciare dai primissimi di luglio, avendo la prima partita alla fine dello stesso mese. Potremmo già annunciare la località del ritiro nella prossima settimana. Un estate troppo lunga cominciando così presto la stagione? Possibile: dovremo valutare attentamente la situazione, faremo tesoro delle esperienze precedenti delle altre squadre italiane".