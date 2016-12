Torino, finale pazzesco: vince 2-1 nel recupero

18:53 - Torino batte Genoa 2-1. Primo tempo senza occasioni particolari: le due squadre ci provano dalla distanza, senza fortuna. Unico acuto a opera di Cerci, con un destro parato da Perin. Nel secondo tempo la musica cambia poco, l'episodio che sblocca il match arriva all'85': cross di Sturaro, arriva Gilardino e 0-1. Nel recupero terrificante Torino: segnano due gol pazzeschi prima Immobile al 92' poi Cerci al 94'.

LA PARTITA

Incredibile finale all'Olimpico di Torino. La partita è nata, cresciuta ed esplosa tra l'85', momento del vantaggio genoano con Gilardino, e il 94', minuto del 2-1 di Cerci. Negli 85 minuti precedenti, il nulla quasi assoluto: il cuore del Toro ha reso possibile la conquista di 3 punti fondamentali che, vista la concomitante sconfitta della Lazio, lo lanciano a 48 punti, a -2 dal Parma e a -5 dalla zona Europa.

Il primo tempo è assai noioso: le squadre hanno più paura di incassare gol che non voglia di farlo, e così il gioco ristagna a centrocampo e lo spettacolo ne risente. Le uniche conclusioni portate verso le due porte arrivano da lontano, a opera di Basha al 10', parata facile di Perin, e di Immobile al 12', fuori. Al 20' la migliore occasione del primo tempo sui piedi di Cerci: in contropiede scappa via a mezza difesa genoana e conclude di destro a incrociare, para bene Perin. Sostanzialmente il primo tempo si chiude qui. Nel secondo tempo le squadre iniziano a osare di più: i ritmi aumentano e i tiri cominciano a essere più precisi. Al 52' l'episodio che potrebbe sbloccare il match: su un cross dalla destra, Glik colpisce di testa per servire Padelli, che però è fuori dalla porta. Disperata corsa all'indietro del portiere che riesce miracolosamente a togliere dal tabellino una marcatura già quasi segnata. Doppio episodio da moviola intorno al 75' in area del Genoa: cross dalla destra di Cerci, in area Konatè interviene per spazzare ma tocca la palla col braccio. Proteste granata per un episodio che lascia più di un dubbio. Due minuti dopo, ancora fallo di mano, questa volta fuori area, segnalato: ma Bertolacci, autore del fallo, non viene ammonito e sarebbe stato il secondo giallo. Anche qui numerosi dubbi.

Quando lo 0-0 sembra risultato già passato alla storia, ecco l'episodio: Sturaro sfonda a sinistra e mette in mezzo, Padelli esce male e Gilardino, entrato dalla panchina, insacca. Il Torino non ci sta e si riversa immediatamente alla ricerca quantomeno del pareggio. L'arbitro concede 4 minuti di recupero, mai furono meglio sfruttati. Ne passano solo 2 e Immobile pesca il jolly con un bel tiro da 20 metri che si infila alla sinistra di Perin proteso in tuffo. 1-1, palla al centro, il Genoa prova per 2 minuti a tenere almeno il punto ma a 30 secondi dalla fine Cerci ruba palla, si avvicina alla porta e dai 25 metri scaglia un sinistro che va a togliere non solo le ragnatele dal "sette", ma anche la ruggine depositatasi in anni.

Ottima e forse insperata vittoria per il Torino, che sconfigge il Genoa in casa (non accadeva dal 2004) e ottiene la sua terza vittoria consecutiva, salendo all'8° posto in classifica, a 48 punti, avvicinando Parma (51), mantenendo le distanze sull'Inter (53) e sfruttando al meglio la sconfitta della Lazio a Napoli. Immobile e Cerci sempre più decisivi: in ombra per 90 minuti, piazzano il colpo del campione nel recupero. La qualità dei grandi.

Per il Genoa, tre punti che sfuggono dalle mani quando sembravano già in cassaforte: terza sconfitta consecutiva per i "grifoni" che restano a 39 punti e falliscono il sorpasso ai rivali cittadini della Sampdoria (41), sconfitta dall'Inter.

LE PAGELLE

Cerci 7 - Un gol del genere sarebbe da stampare su una carta d'imbarco, destinazione Brasile, periodo giugno 2014. E' il più pericoloso dei suoi, dal suo sinistro partono quasi tutte le occasioni dei granata.

Immobile 7 - Più o meno, il giudizio è lo stesso di Cerci. I due si trovano a meraviglia, e vedere un ragazzo giovane, italiano, di una realtà medio-piccola capocannoniere fa decisamente piacere.

Calaiò 5 - L'Arciere oggi ha dimenticato la faretra a casa. Non solo: ha dimenticato un pò tutta l'armatura, perchè non è mai servito e tocca pochissimi palloni. Sfortuna vuole che non abbia nemmeno una punizione da calciare. Niente di niente.

Gilardino 6,5 - Entra dalla panchina e segna: il sogno di qualsiasi ragazzino della Primavera. Il ragazzino in questione di anni ne ha 32, ha vinto in Italia e in Europa e pensa al Mondiale. Che longevità invidiabile, e che professionalità.

Vesovic 6,5 - Decisamente buona la prova del ragazzo classe 1991. Corre, recuepra palloni, lotta e si permette anche giocate di qualità non indifferenti. Se era una rampa di lancio, il decollo è riuscito.



IL TABELLINO

TORINO-GENOA 2-1

Torino (3-5-2): Padelli 6.5; Bovo 6.5, Glik 5.5, Moretti 6; Maksimovic 6.5, Basha 6 (11' st Gazzi 6), Vives 5.5 (43' st Meggiorini sv), El Kaddouri 5.5, Vesovic 6.5 (45' st Barreto sv); Cerci 7, Immobile 7. A disp.: Gomis, Berni, Barreca, Rodriguez, Tachtsidis. All.: Ventura 6.5

Genoa (3-5-2): Perin 6.5; Burdisso 5.5, De Maio 5, Marchese 5.5; Motta 5.5 (23' st Antonini 6), Sturaro 6, Bertolacci 5.5, De Ceglie 5 (27' st Gilardino 6.5), Antonelli 6; Calaiò 5, Feftatzidis 5.5 (15' st Konatè 5.5). A disp.: Bizzarri, Gamberini, Donnarumma, Portanova, Cofie, Cabral. All.: Gasperini 5.5

Arbitro: Mariani

Marcatori: 40' st Gilardino (G), 47' st Immobile (T), 49' st Cerci (T)

Ammoniti: Bovo, Cerci, Immobile (T), De Maio, Calaiò, Motta, Bertolacci (G)

Espulsi: -