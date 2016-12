Torino: Fernerud e Perez fuori dalla lista Uefa, c'è Amauri

13:59 - Ai nastri di partenza l'avventura del Torino nella fase a gironi di Europa League. Grande traguardo per i granata, che sono costretti però a rinunciare agli infortunati Ruben Perez, Farnerud e Basha, oltre che al brasiliano Bruno Peres, tesserato l'ultimo giorno di mercato. Nella lista dei 22 consegnata alla Uefa c'è posto invece per l'altro acquisto last minute, l'attaccante Amauri. Capitolo portieri: Ventura sceglie Gillet, out Castellazzi.

L'elenco dei 22, in ordine alfabetico: Barreto (numero maglia 10), Benassi (94), Bovo (5), Darmian (36), Amauri (22), El Kaddouri (7), Gazzi (14), Gillet (1), Glik (25), Jansson (18), Larrondo (9) Maksimovic (19), Martinez (17), Masiello (32), Molinaro (3), Moretti (24), Nocerino (23), Padelli (30), Quagliarella (27), Sanchez Mino (28), Silva (21), Vives (20).