Torino, Cerci si gode l'Europa: "Gioia inaspettata"

15:55 - La sentenza dell'Alta Corte del Coni, che ha negato la licenza Uefa al Parma e riammesso il Torino in Europa League, ha cancellato gli incubi di Alessio Cerci, che nell'ultima di campionato aveva sbagliato un rigore decisivo con la Fiorentina: "Spezzo solo oggi il silenzio - scrive su Facebook - perché la delusione era troppo grande per poterla descrivere con poche righe. Questa gioia inaspettata è bellissima e voglio condividerla con tutti voi".

"Non so se era scritto nel mio destino che dovessi sbagliare quel rigore, che certo sarebbe stato il regalo più grande che avrei voluto fare ai miei tifosi. Ma questa gioia inaspettata è bellissima e voglio condividerla con tutti voi - scrive l'attaccante del Toro, al momento in ritiro con la Nazionale a Coverciano -. Grazie, grazie, grazie per tutto il sostegno che mi avete dato".