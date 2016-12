Torino, Cairo: "Chiellini? Una laurea non rende intelligenti"

20:27 - Il "Quotidiano Piemontese" riporta la replica di Urbano Cairo al difensore della Juventus Giorgio Chiellini: "Chiellini è la prova che non basta essere laureati per essere intelligenti.Impari a rispettare il popolo granata". Giorgio Chiellini al termine di Inghilterra-Italia aveva dichiarato: "Con tutto il rispetto per il Torino, ma questo giocatore merita di più, merita di militare in una squadra che giochi in Europa".

Tra i più positivi nell'esordio dell'Italia ai Mondiali contro l'Inghilterra, Matteo Darmian è senza dubbio l'uomo del momento. Dopo la partita Inghilterra-Italia si è scatenato un "derby di parole" tra Giorgio Chiellini e Urbano Cairo. Il difensore della Juventus ha esaltato il compagno dopo il match di Manaus: "So quello che vale Darmian, per me non è una sorpresa. Ha giocato molto bene. Come vale per altri giocatori che sono andati all'estero, da Verratti a Immobile, penso che anche lui, con tutto il rispetto per il Torino, possa ambire a certi traguardi. Spero possa giocare in una squadra più importante di quella granata. Deve poter giocare in Europa". Ma le parole purtroppo non sono piaciute a Cairo che ha subito replicato: "Chiellini è la prova provata che non basta essere laureati per essere intelligenti, impari a rispettare il popolo granata". Tra i due litiganti il terzo che gode, il diretto interessato è al settimo cielo e si sta godendo il suo "magic moment". Lo dimostra il suo pensiero quando viene accostato a Paolo Maldini: "Ho avuto la fortuna di allenarmi spesso con lui e vi posso dire che è troppo presto, per me è un confronto troppo importante".