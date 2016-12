Torino, Cairo: "Arbitri? Meglio non fare più commenti..."

18:26 - Il giorno dopo la rabbia per la sconfitta con il Napoli maturata da un'azione condizionata da un fallo non sanzionato di Higuain su Glik, il presidente del Torino, Urbano Cairo, sceglie la via del silenzio. "Dopo il derby commentai l'operato dell'arbitro ma si trattò di una deroga al mio comportamento solito - ha spiegato Cairo. Credo sia giusto rispettare le decisioni arbitrali. Quindi non voglio più fare commenti".

"Le cose successe si vedono, sono sotto gli occhi di tutti, ma non le commento ", ha continuato il presidente del Torino. "La squadra deve cercare di essere forte e provare a supplire alle cose che capitano. L'importante è che il gruppo mantenga lo stesso, giusto atteggiamento che ha dimostrato durante tutto quest'anno, e che continui a giocare con la convinzione dimostrata anche ieri", ha concluso il numero uno granata.