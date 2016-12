Top 10 Uefa: Italia, questa sconosciuta

10:21 - L'Uefa ha stilato la top 10 dei calciatori che si contenderanno il premio di miglior calciatore della stagione passata, che sarà consegnato durante la cerimonia dei sorteggi dei gironi di Champions League il prossimo 28 agosto. Il Mondiale ha condizionato le scelte, vista l'assenza di stelle come Ibrahimovic, Bale e Neymar. Ci sono invece Messi e Cristiano Ronaldo, affiancati da Muller e James Rodriguez. Italiani? Non pervenuti.

Stupisce l'assenza di Ibra, che al PSG ha giocato una stagione straordinaria. Non aver giocato il Mondiale l'ha penalizzato, allo stesso modo in cui è stato penalizzato Bale, che pure è stato decisivo per il Real con i suoi gol nella finale di Coppa del Re e di Champions League. Effetto contrario per altri, a cui la "vetrina" di Brasile 2014 ha giovato: su tutti Thomas Muller e il capocannoniere James Rodriguez. Non ha giocato un gran Mondiale, ma viene premiato per la sua ottima stagione Diego Costa. I team più rappresentati sono il Bayern con 4 giocatori e il Real Madrid con 2. I dieci nomi sono questi: Diego Costa, Di Maria, James Rodriguez, Suarez, Lahm, Muller, Neuer, Robben, oltre che loro, gli eterni rivali, Messi e Cristiano Ronaldo. Se qualcuno non se ne fosse ancora accorto, gli italiani e la Serie A in generale non figurano. Con l'assenza di Ibra addirittura mancano giocatori che hanno almeno militato in passato nel nostro campionato. Ennesimo segnale di un declino preoccupante del calcio tricolore.