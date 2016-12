Tom Ince: "Io all'Inter, è una cosa seria"

13:24 - Entro il fine settimana, Tom Ince può arrivare all'Inter. Il Mirror riporta le parole del giovane inglese, figlio di Paul Ince che giocò nell'Inter di Massimo Moratti dal 1995 al 1997. E spiega come nelle prossime ore, da qui a giovedì sera, Ince jr può dire sì al club nerazzurro, per firmare il contratto e chiudere la trattativa col Blackpool, il club al quale andrebbero 300 mila sterline come premio di formazione.

Le parole di Ince: "L'Inter è un'opzione seria. Una chance così mapre nuovi orizzonti, dandoti la possibilità di imparare differenti lingue e culture. E' bello avere più porte da poter aprire. Devo solo scegliere quella giusta per me, che si adatta meglio al mio stile di gioco e che mi dia la possibilità di giocare in partita”.

Inter.News riporta altre parole del giocatore. “Un club come l'Inter che mostra il suo interesse per me è un sogno, specialmente per la storia di mio padre: 19 anni fa lui firmò per l'Inter e io lo guardavo da San Siro e adesso i nerazzurri sono interessati a me. Devo pesare tutte le opzioni che ho sul tavolo, ho un grande uomo dietro di me che mi guida, ma questa sarà una mia decisione in base a come mi sentirò e su dove potrò diventare un giocatore migliore".

Tom Ince, attaccante di 22 anni, è a scadenza di contratto col Blackpool.