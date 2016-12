Tom Ince annuncia: "Non vengo all'Inter" 

17:50 - Tom Ince ha detto no all'Inter. "Dopo lunghe riflessioni cin la mia famiglia, ho deciso che il mio futuro è qui, nella Premier League inglese". Fine del sogno: suo, più che dell'Inter.

L'Inter di Thohir e Moratti che, in fondo, ha dato una mano a Tom e a papà Paul, uno dei primi nerazzurri dell'era-Moratti, invitandoli a Milano e coltivando una sorta di interese per avere Tom a costo zero, lui che è a fine contratto con il Blackpool.

Tom Ince, 22 anni, attaccante di fascia, è un buon giocatore. Non è certo l'elemento che Mazzarri cercava in fase di rafforzamento della squadra. Ma in quell'incrocio di interessi e amicizia fra l'Inter, papà Paul e il ragazzo, c'è stato il tempo e il modo per portare il nome di Tom Ince nel vortice del calciomercato. E questo conta. Tom ha forse trovato una squadra nella Premier: e un grazie all'Inter lo deve. Comunque.