Tim Wiese, da portiere a wrestler 

Vi ricordate di Tim Wiese? Portiere tedesco del Werder Brema (con cui ha vinto diversi trofei) e anche della nazionale (in panchina con Loew sia a Euro 2012 che ai mondiali 2010), ha appeso i guantoni al chiodo lo scorso giugno. E qui è iniziata la sua nuova avventura. Si è buttato nel mondo del bodybuilding. Dopo un'estate passata fra i pesi all'inizio di settembre è arrivata la chiamata della WWE, il circuito di wrestling più famoso al mondo.

Wiese ha dichiarato alla Bild: "La WWe mi ha contattato per propormi un contratto da wrestler e ho intenzione di ascoltare la loro offerta. Non ho paura. Ne parlerò col mio agente la prossima settimana".

Stando al quotidiano tedesco, l'ex portiere (attualmente sui 115 kg) potrebbe allenarsi per un anno in Florida per poi debuttare sul ring: la WWE vorrebbe fare di lui il suo uomo di punta sul mercato tedesco.