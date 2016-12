Tim Cup: poker di Di Natale, Lazio a forza sette

23:55 - Le squadre di Serie A non sbagliano e passano il turno: in copertina ci sono Di Natale e la Lazio: l'Udinese vince 5-1 con la Ternana, con un poker dell'eterno friulano, i biancocelesti travolgono 7-0 il Bassano. In scioltezza anche Samp (4-1 al Como, tris di Eder), Empoli (3-0 a L'Aquila) e Verona (3-0 alla Cremonese). Il Genoa batte 1-0 il Lanciano, stesso punteggio per il Cesena con la Casertana. Infine ecco l’1-0 del Brescia sul Latina.

La Lazio ci mette un tempo ad ingranare, ma una volta innestata la marcia giusta il Bassano viene spazzato via: è l'ingresso di Candreva all'intervallo a dare la scossa. L'azzurro, al primo pallone toccato scaraventa in rete un assist di Keita e firma l'1-0. Lo stesso spagnolo raddoppia al 53', quindi inizia il ballo dei debuttanti. Al 59' prima rete biancoceleste per De Vrij, imitato all'80' da Parolo e all'87' da Basta. In mezzo c'è spazio per un colpo sotto di Keita (68'), mentre chiude i conti la ciliegina sulla torta di Klose al 92', che completa il 7-0. Al quarto turno la Lazio affronterà il Varese.



Al Friuli il protagonista è sempre lo stesso: l'Udinese batte 5-1 la Ternana, con quattro gol di Totò Di Natale. Match a senso unico, che si sblocca al 19' con la prima rete del capitano. Al 28' è già 2-0, ma cinque minuti Ceravolo accorcia le distanze: fuoco di paglia, al 43' ennesima perla del bomber campano, per il 3-1. Il poker arriva al 74' con un pallonetto pregevole, quindi Thereau completa la cinquina su calcio di rigore a dieci dal termine. Ora i friulani giocheranno con il Cesena.



Grande prestazione anche per Eder: con una tripletta il brasiliano trascina la Samp nel 4-1 inflitto al Como. A segno anche Gabbiadini, mentre per i lariani il gol, su rigore, porta la firma di Le Noci. I blucerchiati al prossimo turno sfideranno il Brescia. Tutto facile anche per il Verona: primo tempo sonnolento degli scaligeri, quindi nella ripresa serve l'eterno Luca Toni per spaccare la partita con la Cremonese. Al 50' il campione del mondo trasforma in rete una respinta del portiere ospite. Al 61' Christodoulopoulos pesca da corner il connazionale Moras, che di testa fa 2-0, mentre al 67' lo stesso neo acquisto greco firma il 3-0 finale. Gli uomini di Mandorlini se la vedranno ora con il Perugia.



Stesso punteggio anche per l'Empoli contro L'Aquila: apre Verdi dopo dieci minuti, quindi arriva la doppietta di Tavano che permetterà ai toscani di affrontare il Genoa al quarto turno. Proprio la formazione ligure, in campo nel match delle 19, fa più fatica del previsto in casa del Lanciano: finisce 1-0 per il Genoa. Il gol partita arriva al 29', su calcio di rigore: Nicolas stende Iago Falque in area, dal dischetto va il nuovo acquisto Pinilla, che non sbaglia.



Completano il quadro di giornata Cesena e Brescia: i bianconeri grazie ad un gol di Marilungo nel primo tempo liquidano la pratica Casertana (ora se la vedranno con l'Udinese), mentre alle Rondinelle serve un centro di Caracciolo nel finale per avere la meglio sul Latina e andare a sfidare la Sampdoria.