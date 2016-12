Tim Cup: Milan-Udinese, Seedorf schiera i migliori

12:03 - Dopo l'eliminazione della Juventus ad opera della Roma, torna in campo la Coppa Italia: a San Siro, con fischio d'inizio alle 21, va in scena Milan-Udinese, gara unica e valida per i quarti di finale del trofeo. Dentro o fuori: Clarence Seedorf, dopo l’esordio vincente con il Verona, è chiamato da tutto il popolo rossonero a traghettare Balotelli e compagni verso la semifinale, contro la vincente di Fiorentina-Siena. Tra il dire e il fare c'è però di mezzo l'Udinese: i friulani, che stanno attraversando il momento più complicato della loro stagione, agli ottavi hanno sbattuto fuori l'Inter di Mazzarri (unica vittoria del 2014), ma sono reduci da tre sconfitte consecutive in campionato, con Lazio, Sampdoria e Verona e una posizione di classifica deficitaria Il Milan: fra i convocati si rivede Ignazio Abate, rientrato ormai in gruppo con la squadra dopo l'infortunio. In difesa potrebbe esserci spazio per Rami, al posto di uno fra Zapata e Silvestre (Mexes non convocato). A centrocampo scalpita Cristante, mentre nei tre dietro a Balotelli potrebbe esserci un'opportunità per Birsa, preferito a Honda. Nell'Udinese Muriel, ritornato in campo contro la Lazio, dovrebbe far rifiatare Di Natale, quindi Guidolin potrebbe dar fiducia a qualche seconda linea, come Nico Lopez, Widmer e Naldo.



LE PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-2-3-1): Abbiati; De Sciglio, Zapata, Silvestre, Emanuelson; De Jong, Cristante; Birsa, Kakà, Robinho; Balotelli. A disp.: Coppola, Gabriel, Abate, Constant, Rami, Zaccardo, Honda, Nocerino, Mastalli, Pinato, Poli, Di Molfetta. All. Seedorf

Udinese (3-5-1-1): Brkic, Heurtaux, Danilo, Naldo; Widmer, Badu, Allan, Lazzari, Gabriel Silva; Nico Lopez; Muriel. A disp.: Kelava, Domizzi, Bbunjic, Basta, Douglas, Jadson, Pinzi, Pereyra, Bruno Fernandes, Zielinski, Maicosuel, Di Natale. All. Guidolin Arbitro: Guida di Torre Annunziata