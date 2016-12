Tifoso dell'Ajaccio vende casa e famiglia per tenere Ochoa

18:39 - Il tifo a volte porta a compiere pazzie. Per eventuali chiarimenti, chiedere al tifoso dell'Ajaccio che ha messo in vendita la propria casa, con tanto di famiglia al seguito, pur di trattenere il portiere messicano Guillermo Ochoa nella squadra francese. L'estremo difensore ha il contratto in scadenza e tra qualche giorno sarà libero di accasarsi in altre squadre. Le pretendenti non sembrano mancare, soprattutto dopo le parate al Mondiale.

Lo sfegatato supporter francese ne è consapevole e su internet ha messo in vendita la casa di 99 metri quadrati situata nel centro di Ajaccio già arredata, la moglie trentanovenne, i figli di nove e quattordici anni, oltre alla madre, considerata "molto attiva nonostante i 75 anni". Il prezzo fissato dal venditore è di dieci milioni di euro, ritenuti sufficienti a ostacolare la partenza del numero 1 messicano.