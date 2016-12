Tifoso bulgaro cambia il suo nome in 'Manchester United'

16:40 - Zdravkov Levidzhov ce l'ha fatta. Addio al vecchio, noioso nome bulgaro imposto dalla legge e dai genitori per un nome nuovo di zecca, quello dei suoi sogni: Manchester United. Non è uno scherzo, questo 50enne ha davvero lottato per dieci anni con i tribunali bulgari per potersi chiamare signor Manchester United. L'incredibile storia, già raccontata in un documentario indipendente ("My mate Manchester United") è stata ripresa dal Sun.

Se possibile, Zdravkov è andato oltre: non solo ha cambiato il suo nome, ma sulla spaziosa fronte si è tatuato (a colori, anche se il dettaglio cromatico non fa molta differenza...) lo stemma del Manchester United. La svolta nella vita di questo super tifoso dei Red Devils cambia negli ultimi minuti della finale di Champions del 1999. Fino a quel giorno Zdravkov aveva vissuto in modo relativamente tranquillo la sua passione per il calcio, circondato dall'anziana madre e dal fedele gatto Beckham. Ma con la sua amata squadra sotto di un gol Zdravkov pronuncia la fatidica frase: "Se vinciamo cambio il mio nome in Manchester United".



Era ubriaco? Forse, ma lo United alza la coppa e Zdravkov mantiene la parola. Lotta dieci anni con la giustizia bulgara fino a ottenere il cambio del nome. Per rendere più credibile la sua tesi (?) si tatua lo stemma sulla fronte, una mossa che spiazza definitivamente i giudici che finalmente accolgono la richiesta del tifoso bulgaro che oggi può dire: "Il mio nome è United, Manchester United". Solo che James Bond non aveva il numero 007 tatuato in fronte.