Thohir vuole Morata. Morata vuole la Juve

11:47 - Tutto è pronto a Madrid, nella sala d'onore del Santiago Bernabeu: giovedì (domani) alle 13,30 ecco Florentino Perez e Erick Thohir, l'uno accanto all'altro come da programma, per parlare -insieme- della partita del cuore fra vecchie glorie dei due club, in calendario l'8 giugno. Una iniziativa che ha scopi benefici, molto sentita dalle due società e che rientra negli ottimi rapporti che intercorrono, da anni,m fra i due club.

Intorno a questo incontro, sono fiorite nell'ultima settimana ipotesi di calciomercato assai suggestive. L'interesse di Thohir per un giovane talento del Real, Alvaro Morata, risale allo scorso gennaio, molto se ne è parlato e se ne parlerà, ma nel caso specifico sono emerse, nelle ultime ore, notizie che danno poco conforto all'ipotesi Morata-Inter.

Per due motivi: il primo è che Morata non intende lasciare il Real Madrid, pur essendo poco uitlizzato, né il Real ha come priorità l'idea di cederlo; il secondo è che Morata, se dovesse lasciare Madrid per l'Italia, ha in mente la soluzione-Juventus perché vuole giocare la Champions League e perché Conte, come Mazzarri, stravede per lui.