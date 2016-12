Thohir venerdì a Milano: serve una scossa

11:13 - Anche Fabio Capello attacca l’Inter. Anzi, Erick Thohir “che non fa niente per la sua squadra”. In attesa di una replica del presidente, e non solo a Capello visto che le critiche –nelle ultime settimane- sono piovute da ogni parte, da segnalare il suo imminente arrivo a Milano. Sarà venerdì, antivigilia di Inter-Catania e a otto giorni dalla chiusura del mercato.

Genoa-Inter a Giacarta, Thohir l’ha vista in diretta. Non ci sono ancora commenti ufficiali, che dovrebbero arrivare nelle prossime ore. Il suo approdo a Milano prevede vari colloqui, qualche cenno decisivo sul mercato e anche gli incontri con squadra, tecnico e dirigenti, incluso un colloquio con Massimo Moratti.

La crisi che sta vivendo la squadra, in questi ultimi due mesi e mezzo, è nei risultati: in otto gare, solo una vittoria col Milan, quattro pareggi e tre sconfitte (Napoli, Lazio e Genoa), da aggiungere al ko di Coppa Italia contro l'Udinese. Per non rivedere le ombre inquietanti della scorsa stagione, che cosa serve?

Il mercato aggiunge ogni giorni nomo, opzioni e speranze, ma senza decisioni. La squadra ha smesso di fare gol, uno soltanto nel 2014 (4 gare) siglato da Nagatomo. Palacio dopo la prodezza di tacco nel derby si è specializzato in gol sbagliati. La difesa subisce comunque reti stravaganti, e le colpe sono assortite: una volta è Ranocchia, un'altra Nagatomo, poi Jonathan, poi Juan Jesus e anche Handanovic. Segno che è un problema collettivo.

Gli infortuni pesano, eccome. Ma su questi è inutile fare calcoli. Piuttosto è opportuno fare calcoli sul presidente, sul suo intervento e non solo economico. Moratti ci ha messo i soldi e la faccia per diciotto anni; Thohir capirà presto che oltre al bilancio e al sì o no per nuovi giocatori, le parole (sue) possono avere un peso. Anche riflettendo sul peso politico, mai così poco rilevante, del club.