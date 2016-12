Thohir, un'ora con Moratti: "Ci siamo detti..."

18:35 - (r.o.) - Thohir torna a Giacarta. E prima di partire, fa il punto su quelle che sono state le sue giornate milanesi, chiuse da un lungo colloquio con Massimo Moratti. Con Zanetti ha parlato brevemente al telefono. "Stiamo lavorando sul nuovo progetto-Inter Ci vuole tempo, ma le cose vanno bene. Con la famiglia Moratti ci sono ottimi rapporti". Poi parla di Materazzi e Brehme, e punta le sue attenzioni su Kovacic: "Il futuro gli appartiene, puntiamo su di lui".



Il punto sulla situazione-Zanetti.

La società si va riorganizzando; la squadra è partita, si è fermata, è ripartita e si è di nuovo bloccata; Mazzarri guarda al domani con ottimismo, ma gli esami sono anche per lui; Zanetti dopo l'infortunio e il rientro in squadra si aspettava di più, magari anche da se stesso e dai suoi 40 anni e mezzo; non può essere un bel momento per il capitano, personale e collettivo.

E questo Thohir l'ha capito, soffermandosi su questo primo colloquio privato perché Zanetti e Moratti avevano stretto un patto, crediamo non scritto; e i patti, se non rispettati da un altro presidente, vanno comunque soppesati. E poi il capitano è il capitano.

Quanto all'ipotesi Chelsea, ventilata la scorsa settimana su invito -mai confermato, nemmeno da Zanetti- di Mourinho, lasciamo a questa ipotesi la valenza di una voce, spesa così per alzare il livello di interesse.

Prima di lasciare Milano, Thohir ha avuto un lungo colloquio con Massimo Moratti. L'appuntamento per il ritorno è fissato fra due settimane: Thohir sarà a San Siro per Inter-Torino del 9 marzo.



LE PAROLE DI THOHIR

E prima di lasciare la sede, Thohir ha parlato brevemente.

“Ho incontrato Moratti, siamo partner da mesi e le cose stanno andando bene, anche se serve tempo. Con la famiglia Moratti ci sono ottime relazioni, sono partner credibili e ottimi lavoratori. Non ho avuto tempo di incontrare Zanetti, ho avuto vari incontri: ciò non significa che Zanetti non sia importante e che non lo rispetti”.

E poi: “Ho parlato con Materazzi, Toldo e Brehme, per costruire qualcosa insieme. Voglio aprire il dialogo con chiunque lavori nella famiglia Inter”.

Infine su Kovavic, forse il giovane più atteso nell'Inter: “Deve migliorare e crescere. Tutti vogliamo che sia un elemento da prima squadra in futuro”.