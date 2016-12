Thohir: "Sono deluso, ma il progetto va avanti"

19:17 - Erick Thohir davanti alla tv in Indonesia a tifare Inter, ma contro la Lazio è arrivata una sconfitta che non è piaciuta al nuovo proprietario nerazzurro. Il tycoon indonesiano, come riporta il Corriere dello Sport, è rimasto deluso e ha commentato: "E' stata probabilmente la peggior prestazione di tutta la stagione. Iniziare così l'anno non era quello che volevamo". Thohir dà anche una spiegazione tecnica: "I giocatori non hanno reso al 100%".

THOHIR, LA PRECISAZIONE

Poi Thohir ha parlato attraverso il sito ufficiale dell'Inter. ''Non è una partita vinta, una persa o un episodio che ci fa cambiare idea sul progetto: continueremo a lavorare per il bene della squadra, della società e dei nostri tifosi''.

Dispiaciuto per la sconfitta contro la Lazio, Thohir ha aggiunto: ''Ho letto che il mio disappunto per la sconfitta di ieri è stato visto come una critica alla squadra. Quando perdi una partita è normale essere dispiaciuti, non equivale a una critica - ha aggiunto -. Sono il primo a non essere contento per una sconfitta, ma stiamo lavorando tutti insieme, con lo stesso obiettivo: le analisi tecniche, poi, spettano all'allenatore''.