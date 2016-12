Thohir si arrabbia. Mazzarri non trema. Ma...

20:41 - (r.o.) - Mazzarri è l'uomo giusto, Mazzarri è una sciagura. L'irrisolto dilemma interista rimane lì, sospeso nel futuro del progetto di Erick Thohir che ha preso atto del derby, ha detto -ovvio- di essere deluso e ha precisato che per Inter-Lazio si attende -altrettanto ovvio- un cambio di rotta. L'ennesimo in questa stagione di alti e bassi, di giornate belle e depressione, di troppi pareggi, di sconfitte che hanno segnato il gap con Juventus, Roma e Napoli, di inattese vittorie scacci-acrisi con Sampdoria e Parma e di questo Milan-Inter giocato senza giocare, senza ferire, senza far male agli avversari.

In questa baraonda di emozioni, non si è ancora capito -appunto- se Mazzarri è l'uomo giusto o no. O perlomeno: i tifosi dell'Inter che sono per il no crescono e al malumore che già si avvertiva si sono aggiunti il gol di De Jong e la panchina di Javier Zanetti, vissuta dagli interisti come un'onta che al capitano, al suo ultimo derby, non andava inflitta. Pena la delegittimazione del tecnico, agli occhi dei tifosi.

E quanto conta l'opinione di chi ama l'Inter? Conta, dovrebbe contare, magari più in là sapremo che è anche decisiva. E intanto ci teniamo il bagaglio delle ripetute conferme di Thohir verso Walter Mazzarri, il feeling del tecnico con Massimo Moratti, le qualità di Mazzarri che non può aver dissipato in dieci mesi nerazzurri. E ci teniamo anche il dubbio sull'immediato futuro, se sia lui l'uomo giusto per l'Inter 2014-2015, se nei piani di Thohir ci siano risorse alternative, e se l'eventuale ribaltone dipenda dalla certezza dell'Europa League.

Dubbi ce ne sono. E dopo un derby così, Zanetti compreso, resistono.