Thohir punta in alto: "Inter modello Real Madrid"

08:56 - La visita al Real ha ispirato Erick Thohir. Il presidente dell'Inter ha infatti scelto il modello dei Blancos per impostare il futuro nerazzurro. "A Madrid ho avuto l'opportunità di imparare - ha spiegato a Inter Channel il tycoon -. Vogliamo competere con loro. Siamo ancora il 15° club per fatturato al mondo e loro sono primi o secondi". Poi una battuta sul derby: "Confido nei tre punti. Non sarà facile, ma possiamo fare bene"

L'INTERVISTA INTEGRALE

Il viaggio a Madrid

"Quando ero a Madrid ho avuto l'opportunità di imparare. Qualunque essere umano ha bisogno di migliorare le proprie conoscenze, perché ognuno di noi è diverso dagli altri. Per me l'essere a Madrid ha rappresentato l'opportunità di vedere le strutture d'allenamento costruite un paio d'anni fa. Sono fantastiche perché la maniera come è stata organizzata la struttura è perfetta. Evidentemente al momento non possiamo copiare il 100% di ciò che loro hanno dato che siamo in un periodo di transizione, ma certamente porteremo dei miglioramenti alla Pinetina nei prossimi anni. Uno di questi riguarda la palestra ma non ci fermeremo qui. Migliorare le strutture sarà una buona cosa anche per i giocatori. La direzione giusta è quella del centro sportivo di Valdebebas.

Stadio e business

"Il nostro stadio è bellissimo e lo rimarrà anche rispetto ai nostri modelli di business. Gli introiti devono crescere e dobbiamo mantenere il giusto equilibrio nella gestione del budget. Allo stesso tempo è importante rendere il club in salute perché puoi costruire qualcosa ma se non puoi prendertene cura, non serve. Per questo parlo di modelli di business. Il Real Madrid fa la stessa cosa e vogliamo competere con loro, certo non in questo momento. Ma se analizziamo la realtà, siamo ancora il 15° club per fatturato al mondo e loro sono primi o secondi. Vogliamo diventare il decimo e avvicinarci a loro. Non è facile, dobbiamo lavorare duramente ma l'opportunità c'è perché i nostri introiti possono crescere"

Ho imparato qualcosa anche riguardo "Inter Forever". E' una buona cosa mantenere un collegamento con i vecchi eroi che abbiamo. E' necessario rispettare il modo con cui hanno aiutato il club. Ho visto la stessa cosa al Real Madrid, quindi quella dell'8 giugno sarà una partita emozionante per noi e per il Real Madrid e se non lo sarà abbastanza, se tutto va bene, giocheremo un'altra partita contro di loro, il 26 luglio, negli Stati Uniti. Quindi si è trattato di un'esperienza veramente positiva. E' utile imparare qualcosa vedendo quello che fanno gli altri club, così da prendere come valore di riferimento gli altri e scegliere cosa è più o meno giusto e importante per noi e la nostra crescita".





Diritti tv e partner

"Gli introiti devono crescere. E' bello vedere i miei manager lavorare duro e grazie a questo lavorare raggiungere un obiettivo. Così come quando dei soci come Infront credono nel progetto. Quello che abbiamo adesso è un accordo da 80 milioni di euro in 4 anni, che vede un aumento del 50% dell'introito derivante dall'accordo. E' una buona cosa, ma non ci fermiamo. Ecco perchè vogliamo lavorare e capirci insieme ad altri partner come Pirelli e Nike, per studiare come possiamo crescere insieme a livello globale. Allo stesso modo vogliamo avere incontri con gli altri partner come Volvo e Deutsche Bank e le altre società che lavorano con noi. E' positivo che abbiano fiducia nei nostri progetti. Il nostro team può crescere e competere, se ne vedono i risultati. Quello con Infront è un buon accordo ma non è abbastanza. Abbiamo bisogno di continuare a crescere".

Il derby

"Conosco il derby da molto tempo, ma da presidente ci sono una pressione e un'emozione diverse. Noi abbiamo vinto all'andata, al ritorno sarà una gara difficile perché entrambe vogliono conquistare punti, le ultime tre partite sono molto importanti per noi, vogliamo essere certi di tornare in Europa. Riuscirci sarebbe una buona cosa perché così giocheremmo più competizioni. Una cosa buona non solo per i giocatori con più esperienza ma anche per i più giovani in modo che abbiano più opportunità per giocare. Ecco perché per me è emozionante andare in tournée, perché così si possono giocare partite come quella contro il Real Madrid e Manchester United. Una cosa positiva per fare crescere la consistenza della squadra. E' giusto per noi trovare i riferimenti giusti, così come lo è acquisire esperienza per i giocatori giovani". "Credo che l'allenatore e i giocatori faranno del loro meglio nel derby. Confido nei tre punti, so che non è facile. Ne abbiamo parlato e sono convinto che potranno fare bene, non solo nella partita contro il Milan, ma anche nelle altre due che rimangono".

L'uomo derby per Thohir

"Per quanto mi riguarda, voglio che tutti i giocatori diano il massimo. Se vincessimo, tutti i giocatori sarebbero l'uomo -partita, perché è tutta la squadra che gioca per vincere la partita e non i singolo giocatore".

Cosa è cambiato da quando è il presidente dell'Inter

"Non sono qui per il prestigio personale, ma per lavorare. Per questo la fiducia di Moratti e dell'Inter sono un onore. Ecco perché durante l'assemblea ha detto che è un onore far lparte della famiglia ed è emozionante per ché non avrei mai pensato di diventare presidente. Voglio solo lavorare duramente e costruire una squadra forte con il management e con lo staff. L'Inter mi sta dando molto. Mi riconoscopno più rispetto a prima. E' una buona cosa, ma perdi un po' della tua privacy. L'Inter è un grande marchio, io rappresento l'Inter, ma continuo a dire che lavoro tutti i giorni per portare il nome dell'Inter al top non il nome di Thohir.

"L'Inter è l'Inter"

L'Inter è la cosa più importante per noi e tutti quelli che ci lavorano devono rispettare le sue tradizioni. L'Inter è l'inter, non è solo una squadra di calcio, ma una storia di esseri umani, di fratellanza. Ed è bellissimo che tutti noi possiamo contribuire a questa grandissimja storia. Tutti siamo d'accordo nel dire 'questi siamo noi e questa è l'Inter'. L'ho detto all'allenatore e ai giocatori, che per quanto possano avere nomi altisonanti, l'Inter sarà sempre più grande di loro. Ecco perché quando prendo le decisioni, lo faccio guardando a ciò che è meglio per noi e per i tifosi, non per me stesso. Come quando i media mi dicono che ho comprato Hernaes. Io dico no, è l'Inter ad aver comprato Hernanes. Le decisioni si prendono insieme".

Presente e futuro

"Negli ultimi cinque mesi mi sono concentrato molto sulla riorganizzazione della società. Riguardo a quanto abbiamo dal punto di vista dei media e dei partner associati e poi su come aumentare gli introiti e allo stesso tempo su come costruire la squadra. Guardo con entusiasmo al futuro, anche nei confronti di altri aspetti che riguardano l'Inter. I media, il sito Internet, le strutture dello stadio. Oggi sento di non essere ancora concentrato su queste ultime cose, perché prima ci sono altre priorità. Insomma ci sono un sacco di cose da fare nei prossimi due anni".