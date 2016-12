Thohir-Perez, il 24 vertice a Madrid 

10:24 - Vecchie glorie sullo sfondo. Una sfida Inter-Real Madrid, di vecchie glorie appunto, come motivo dell'invito-incontro. E l'occasione per conoscersi da vicino, Erick Thohir e Florentino Perez. Accadrà giovedì 24 aprile, a Madrid. Ed è un appuntamento per celebrare l'evento di questa sfida che sa di storia e di passione, Inter-Real fu la partita della prima Coppa campioni dell'Inter nel 1964 e Madrid la sede della Champions del Triplete di Mourinho nel 2010.

E in questo incontro che fra una settimana si celebrerà, come possono mancare progetti e proposte di calciomercato? L'Inter è da qualche mese sulle tracce di Alvaro Morata, 22 anni a ottobre, attaccante nonché stella del calcio spagnolo. Alle prese con un futuro con Icardi e Palacio da tenersi stretti, l'Inter studia quale sia il terzo uomo da affiancare ai due argentini: Morata costa tanto, ma si può trattare.

Da casa-Real ci possono stare interessi sul fronte Handanovic, per fare un nome ad altezza-Europa. Mentre per l'Inter del futuro, Morata non +è il solo riferimento per completare l'attacco. L'intreccio di interessi e di amichevoli rapporti con Mourinho per arrivare a Torres del Chelsea è sempre in primo piano. Mentre sul conto di Dzeko siamo alle idee, non di più.

Comunque sia, dopo il 24 aprile e l'incontro Thohir-Perez un verdetto è atteso.