Thohir-Perez, concluso il vertice di Madrid

01:06 - La missione di Erick Thohir a Madrid, nella mitica sede del Real, è cominciata poco dopo mezzogiorno. Assieme al diesse Ausilio, a Cordoba, Berti e Toldo, il presidente nerazzurro ha posato per una foto con Carlo Ancelotti, con tanti complimenti per l'1-0 sul Bayern Monaco, e poi è cominciata la giornata di lavoro al fianco di Florentino Perez, per parlare della Partita del Cuore, l'8 giugno fra Vecchie Glorie di Inter e Real, iniziativa con scopi benefici e umanitari.

Corazón Classic Match 2014: Toldo, Berti, Ancelotti, Thohir e Cordoba alla presentazione #FCIM pic.twitter.com/i1xP0y4PUW

— F.C. Internazionale (@Inter) 24 Aprile 2014

C'è un filo che lega la storia del calcio europeo, l'Inter e il Real Madrid. Perché la storia della Grande Inter è cominciata nel 1964, nella finale di Coppa campioni proprio contro i "mostri" del Real, 3-1 a Vienna, quel Real che stava per chiudere la sua eccezionale serie vincente (5 Coppe campioni consecutive, e la sesta nel 1966 battendo in semifinale proprio l'Inter).

Una storia che poi ha visto incrociarsi i due club, fra alterne fortune, per chiudersi simbolicamente proprio a Madrid, il 22 maggio 2010, col trionfo dell'Inter del Triplete in finale contro il Bayern.

E proprio questo ha voluto ricordare Florentino Perez: "Contro di noi e qui a Madrid, l'Inter ha scritto le sue pagine di storia più esaltanti, e sono grato a Thohir per aver accettato il nostro invito per una iniziativa alla quale teniamo molto".

Ecco poi Thohir: "Real Madrid e Inter hanno scritto magnifiche pagine della storia del calcio europeo e mondiale. Ora il Real continua la sua corsa ai massimi livelli, l'Inter sta attraversando un periodo di transizione e stiamo lavorando per tornare a un livello superiore, è un lavoro duro e che richiede una grande unità di sforzi e di collaborazione. Sono molto felice di poter lavorare al fianco del Real Madrid".



THOHIR: "REAL, MODELLO DA SEGUIRE"

A chiusura della giornata, poi, Thohir si è soffermato a parlare di altro. Ecco la sintesi delle sue parole.

La realtà Real Madrid. "Ho visto le sue strutture, sono splendide. Quello che mette a disposizione delle sue squadre,a ogni livello: dal prima squadra alle giovanili. E' questo il modello di sviluppo calcistico".

Il mercato. "Sono venuto a Madrid, al fianco di Florentino Perez, per parlare di una partita amichevole molto, molto importante, che ci sarà l'8 giugno. Ed è l'occasione per ampliare i buoni rapporti fra i dirigenti, fra i club: ci teniamo".

Il futuro dell'Inter. "Per due-tre stagioni, saremo impegnati a costruire una squadra che possa salire ai vertici del calcio europeo. Un passo alla volta. Mazzarri ha tutte le qualità per portare avanti questo progetto".

Le strutture. "Il Real Madrid possiede strutture di prim'ordine. Anche l'Inter dovrà averle, ma questo discorso lo potremo affrontare tra due-tre anni, quando la realtà sportiva sarà consolidata".