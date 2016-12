Thohir in esclusiva: "Mi piacciono Messi e De Boer" 

20:26 - Erick Thohir parla con Sportmediaset e confessa la sua passione per Messi ("Ma non basta una stella per fare una squadra") e Frank De Boer: "Ammiro il suo lavoro all'Ajax, è un allenatore che mi piace ma quasto non significa che vorrei portarlo qui. Sono contento di Mazzarri, un tecnico con cui parlo e mi confronto molto: è uno dei migliori coach che ci siano, adesso è importante supportarlo e dargli la massima fiducia. Progetti a lungo termine con lui? Un passo alla volta...". Il presidente parla della sua amarezza per il momento-no di Milito, della fiducia nei confronti di Icardi ("Ma va gestito al meglio") e del futuro di Zanetti: "Non posso parlare di un suo ruolo futuro fino a quando non lo incontrerò: nell'Inter di oggi ci sono molte opportunità, abbiamo una strategia globale, Zanetti avrà certamente un ruolo. Quando ci incontreremo ne parleremo". Dal capitano al mercato di gennaio, allo scambio sfumato tra Guarin e Vucinic: "E' stata un'operazione che abbiamo studiato attentamente, io credo molto nel mio management, e quando ci siamo resi conto che dal punto di vista economico non era vantaggiosa l'abbiamo mollata. Adesso con Guarin ed Hernanes abbiamo un centrocampo tra i più forti che ci siano". Infine una battuta sugli arbitri ("Con noi sbagliano molto") e sulla perdita di valore del nostro campionato: "Una volta in Indonesia esisteva solo la serie A. Oggi parlano quasi solo della Premier League. Dobbiamo tornare a fare del campionato italiano un punto di riferimento nel mondo".