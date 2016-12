Thohir ha aperto la porta-Inter in Oriente

18:52 - L'Inter cambia faccia. Un passo alla volta, e la speranza che la squadra -ultime sei gare di campionato- segua il progetto incassando un posto in Europa League. L'Inter cambia faccia perché il progetto-Thohir, marchio da espandere nel Mondo, cerca nuovi orizzonti. A un passo l'arrivo di un supermanager del Manchester United. E sancita la nascita di Fc Internazionale Merchandising srl, società che provvederà a reperire risorse e clienti in Oriente. E si parla di milioni di potenziali clienti.

Il portale Calcio§Finanza riporta i particolari di questa iniziativa, sottoscritta a Torino a fine marzo, la cui gestione spetta allo sponsor unico Nike. Non si parla di cifre, ma il modello di ispirazione di Thohir è quello inglese, nel quale i club incassano decine di milioni di euro dalle attività che non siano gli introiti televisivi e la vendita dei biglietti, ovvero tutto quel settore di mercato che nel calcio, in Italia, rappresenta oggi un fattore di scarso rilievo economico. Il mercato orientale, al momento, è quello che Thohir intende aggredire.

Un passo in più, in attesa del progetto per la sistemazione dello stadio di San Siro, che sarà Casa-Inter dopo il 2016.