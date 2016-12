Thohir: "Giovani indonesiani nell'Inter? Si può fare, ma non adesso"

23:52 - In futuro alcuni giovani indonesiani potrebbero giocare nell'Inter, ma i tempi ancora non sono maturi: "I ragazzi dell'Under 19 all'Inter per dei provini? Si può fare, ma non adesso - spiega Thohir, come riportato da fcinternews -. Non voglio creare problemi alla Nazionale che si sta preparando per la Coppa d'Asia. Se l'Inter offrisse dei provini, potremmo creare loro delle problematiche, disturbando la loro concentrazione. E ne sarei colpevole".

Il presidente nerazzurro spiega quale sia il livello dei giovani ragazzi indonesiani: "I nostri under 19 sono già abbastanza maturi per partecipare alle grandi competizioni, ma in Europa il calcio è più complesso, anche sul piano dei regolamenti. E non sarà facile per loro approdare nei grandi club europei, però sono convinto che per loro sia possibile prendere parte ai campionati del Vecchio Continente. Forse sono gli under 14 coloro che hanno più probabilità di penetrare ad un livello più alto. Però, secondo le leggi della Fifa, hanno bisogno dell'accompagnamento di un genitore, loro come gli Under 16, per evitare le leggi sul lavoro minorile e la schiavitù".



Poi, il presidente nerazzurro, a margine della presentazione della nuova piattaforma televisiva 'Viva +', ribadisce la fiducia in Mazzarri per la prossima stagione: ''Per avere una società solida c'é bisogno di un processo e spesso nel calcio le cose cambiano con troppa fretta, ma io non voglio questo. Mazzarri avrà a disposizione il prossimo anno per costruire la squadra''. Infine, chiusura sul finale di campionato: ''Siamo concentrati sulle ultime quattro partite di campionato, spero che la squadra mantenga l'equilibrio che ha trovato''.